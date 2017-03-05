Дзадза хочет забыть время, проведенное в «Вест Хэме»

Нападающий «Валенсии» Симоне Дзадза отметил, что стал себя на порядок лучше чувствовать в Испании, чем это было при выступлениях за «Вест Хэм».

«Я был в трудном положении в «Вест Хэме», хочу забыть об этом времени как можно быстрее. В «Валенсии» чувствую себя прекрасно. Теперь я больше играю, наслаждаюсь на поле. В Англии я не чувствовал себя хорошо, как физически, так и психологически, но теперь я вернулся», – заявил Дзадза.

Итальянский форвард 15 января перешел в «Валенсию» на правах аренды, футболист принадлежит «Ювентусу».