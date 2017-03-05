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    Дзадза хочет забыть время, проведенное в «Вест Хэме»

    Нападающий «Валенсии» Симоне Дзадза отметил, что стал себя на порядок лучше чувствовать в Испании, чем это было при выступлениях за «Вест Хэм».

    «Я был в трудном положении в «Вест Хэме», хочу забыть об этом времени как можно быстрее. В «Валенсии» чувствую себя прекрасно. Теперь я больше играю, наслаждаюсь на поле. В Англии я не чувствовал себя хорошо, как физически, так и психологически, но теперь я вернулся», – заявил Дзадза.

    Итальянский форвард 15 января перешел в «Валенсию» на правах аренды, футболист принадлежит «Ювентусу».

    Источник: Tribalfootball

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    05.03.2017 07:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1423

      Parham 5 марта 2017, 08:07

      Там больше надо выкладываться!

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