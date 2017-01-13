Отец Дзадзы: «Мы пока далеки от того, чтобы завершить трансфер в «Валенсию»

Антонио Дзадза, агент и отец игрока нападающего «Ювентуса» Симоне Дзадзы, опроверг слова генерального директора туринского клуба Джузеппе Маротты о том, что форвард будет играть за «Валенсию».

«Маротта сказал, что Симоне уже перешел в «Валенсию»? Наверное, так считают в «Ювентусе», но нам нужно решить еще много вопросов. Дело не в проекте «Валенсии», вопрос в бюрократических нюансах.

На данный момент нет смысла говорить об этом. Впереди большой путь, и мы пока далеки от того, чтобы завершить трансфер», – приводит слова отца футболиста Juvenews.eu.

Напомним, что сезон Дзадза начинал на правах аренды в «Вест Хэме», но по его ходу вынужден был вернуться в Италию. Футболист проведет в испанской команде остаток сезона. В сделку включена опция выкупа футболиста за 16-18 миллионов евро.