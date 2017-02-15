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    Агент: «Дзадза несколько месяцев переживал из-за промаха с пенальти. СМИ «убили» его»

    Отец Симоне Дзадзы Антонио, выполняющий функцию агента нападающего «Валенсии», рассказал о моральном состоянии сына после промаха в серии пенальти четвертьфинала Евро-2016 между сборными Италии и Германии. Разбег итальянца перед одиннадцатиметровым стал мемом в социальных сетях и интернет-изданиях.

    По завершении турнира «Вест Хэм» арендовал Дзадзу у «Ювентуса». За четыре месяца в лондонском клубе он принял участие лишь в восьми матчах. 15-го января игрок подписал арендное соглашение с «Валенсией».

    «Разумеется, это давление очень на него повлияло. Симоне несколько месяцев переживал из-за того промаха с пенальти. Его мать и я видели, как сильно он страдает. В конечном итоге прессинг стал невыносимым, и он просто сломался. Сейчас он пытается вернуться к прошлой жизни в «Валенсии», — сказал отец футболиста в интервью JuveNews.

    За время в испанском клубе Дзадза принял участие в четырех матчах команды, не отметившись забитыми мячами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.02.2017 17:19
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +519

      Dammit 16 февраля 2017, 10:59

      Хочется пожелать Дзадзе удачи, никогда не любил травлю футболиста в СМИ и соцсетях из-за одного нелепого поступка.

      0
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      Рейтинг: +19

      Ювентини-Р.Баджо 16 февраля 2017, 00:54

      Незабываемая пенка......

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 15 февраля 2017, 19:57

      Он убивается потому не из за СМИ а потому что коснулся дна!
      Надеюсь наладится у него...

      0
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      Рейтинг: +221

      Андрей 26 rus 15 февраля 2017, 19:43

      Как пробил так пусть и играет олень

      -1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 15 февраля 2017, 19:39

      да уж... тот пенальти надолго запомнится,даже мемом стал

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 15 февраля 2017, 17:43

      Тут два пути. Либо класть на болельщиков и СМИ и дальше спокойно играть, либо к ним прислушиваться и от каждой такой шутки впадать в депрессию

      4
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      Рейтинг: +23

      Flamini84 15 февраля 2017, 17:30

      Он сам себя убил, когда решил так пробить

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