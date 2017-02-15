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  • Агент: «Дзадза несколько месяцев переживал из-за промаха с пенальти. СМИ «убили» его»

Агент: «Дзадза несколько месяцев переживал из-за промаха с пенальти. СМИ «убили» его»

15 февраля 2017, 17:19
7

Отец Симоне Дзадзы Антонио, выполняющий функцию агента нападающего «Валенсии», рассказал о моральном состоянии сына после промаха в серии пенальти четвертьфинала Евро-2016 между сборными Италии и Германии. Разбег итальянца перед одиннадцатиметровым стал мемом в социальных сетях и интернет-изданиях.

По завершении турнира «Вест Хэм» арендовал Дзадзу у «Ювентуса». За четыре месяца в лондонском клубе он принял участие лишь в восьми матчах. 15-го января игрок подписал арендное соглашение с «Валенсией».

«Разумеется, это давление очень на него повлияло. Симоне несколько месяцев переживал из-за того промаха с пенальти. Его мать и я видели, как сильно он страдает. В конечном итоге прессинг стал невыносимым, и он просто сломался. Сейчас он пытается вернуться к прошлой жизни в «Валенсии», — сказал отец футболиста в интервью JuveNews.

За время в испанском клубе Дзадза принял участие в четырех матчах команды, не отметившись забитыми мячами.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Испания. Примера Ювентус Валенсия Дзадза Симоне
Комментарии (7)
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Flamini84
1487169059
Он сам себя убил, когда решил так пробить
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bset
1487169799
Тут два пути. Либо класть на болельщиков и СМИ и дальше спокойно играть, либо к ним прислушиваться и от каждой такой шутки впадать в депрессию
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84aivengo
1487176795
да уж... тот пенальти надолго запомнится,даже мемом стал
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Андрей 26 rus
1487177005
Как пробил так пусть и играет олень
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panmon
1487177852
Он убивается потому не из за СМИ а потому что коснулся дна! Надеюсь наладится у него...
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Ювентини-Р.Баджо
1487195644
Незабываемая пенка......
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Dammit
1487231966
Хочется пожелать Дзадзе удачи, никогда не любил травлю футболиста в СМИ и соцсетях из-за одного нелепого поступка.
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