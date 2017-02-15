Агент: «Дзадза несколько месяцев переживал из-за промаха с пенальти. СМИ «убили» его»

Отец Симоне Дзадзы Антонио, выполняющий функцию агента нападающего «Валенсии», рассказал о моральном состоянии сына после промаха в серии пенальти четвертьфинала Евро-2016 между сборными Италии и Германии. Разбег итальянца перед одиннадцатиметровым стал мемом в социальных сетях и интернет-изданиях.

По завершении турнира «Вест Хэм» арендовал Дзадзу у «Ювентуса». За четыре месяца в лондонском клубе он принял участие лишь в восьми матчах. 15-го января игрок подписал арендное соглашение с «Валенсией».

«Разумеется, это давление очень на него повлияло. Симоне несколько месяцев переживал из-за того промаха с пенальти. Его мать и я видели, как сильно он страдает. В конечном итоге прессинг стал невыносимым, и он просто сломался. Сейчас он пытается вернуться к прошлой жизни в «Валенсии», — сказал отец футболиста в интервью JuveNews.

За время в испанском клубе Дзадза принял участие в четырех матчах команды, не отметившись забитыми мячами.