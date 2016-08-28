Нападающий «Ювентуса» Симоне Дзадза стал игроком «Вест Хэма». Как сообщает официальный сайт английского клуба, форвард перешел в свой новый клуб на правах аренды за 5 миллионов евро с опцией выкупа за 20 миллионов, если игрок проведет определенное количество матчей. Еще 3 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

В нынешнем сезоне Дзадза не принимал участия в матчах Серии А в составе «Ювентуса». В прошлом – забил пять голов в 19-ти встречах.