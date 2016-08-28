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    Дзадза стал игроком «Вест Хэма»

    Нападающий «Ювентуса» Симоне Дзадза стал игроком «Вест Хэма». Как сообщает официальный сайт английского клуба, форвард перешел в свой новый клуб на правах аренды за 5 миллионов евро с опцией выкупа за 20 миллионов, если игрок проведет определенное количество матчей. Еще 3 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

    В нынешнем сезоне Дзадза не принимал участия в матчах Серии А в составе «Ювентуса». В прошлом – забил пять голов в 19-ти встречах.

    Источник: ФК «Вест Хэм»

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    28.08.2016 12:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +34

      Moglover 28 августа 2016, 21:03

      Спасибо за важный гол в ворота Наполи, и удачи Симоне!

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 28 августа 2016, 20:13

      Я смотрю пенальти его не скоро забудут

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +180

      гость shuh 28 августа 2016, 15:43

      для пробития пенальти?

      1
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      Рейтинг: +74

      liver2015 28 августа 2016, 12:56

      будет штатным пенальтистом

      5
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