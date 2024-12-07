Канчельскис отреагировал на интерес «Сити» к Батракову

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Манчестер Сити» и «Саутгемптона» Андрей Канчельскис прокомментировал наличие интереса у «горожан» к хавбеку «Локомотива» Алексею Батракову.

«Любой футболист может попасть в шорт-лист. «Манчестер Сити» – это клуб, который может себе позволить многих игроков взять, а потом отдать в аренду. Но это не говорит о том, что его точно возьмут. Сейчас не надо гадать. Когда футболист перейдeт в «Манчестер Сити», тогда будем говорить. Будем рассуждать, заиграет или не заиграет.

Давайте посмотрим, как дальше будет двигаться Батраков. Футболист должен играть стабильно на протяжении сезонов, это и есть мастерство. Да, в этом чемпионате он молодец, но следующий станет показательным. Тогда у него появится больше шансов уехать. По одному сезону говорить не надо, потому что выстрелить может любой.

У Батракова начался спад. «Локомотив» последние матчи вообще провалил. Получили восемь голов. О чeм вообще говорить? Команда, которая борется за первое место, не имеет права столько получать.

Посмотрим, как после зимнего перерыва будет выглядеть команда и Батраков. Это хороший парень и футболист, но надо дальше развиваться, чтобы была стабильность», – сказал Канчельскис.