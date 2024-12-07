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    Канчельскис отреагировал на интерес «Сити» к Батракову

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Манчестер Сити» и «Саутгемптона» Андрей Канчельскис прокомментировал наличие интереса у «горожан» к хавбеку «Локомотива» Алексею Батракову.

    «Любой футболист может попасть в шорт-лист. «Манчестер Сити» – это клуб, который может себе позволить многих игроков взять, а потом отдать в аренду. Но это не говорит о том, что его точно возьмут. Сейчас не надо гадать. Когда футболист перейдeт в «Манчестер Сити», тогда будем говорить. Будем рассуждать, заиграет или не заиграет.

    Давайте посмотрим, как дальше будет двигаться Батраков. Футболист должен играть стабильно на протяжении сезонов, это и есть мастерство. Да, в этом чемпионате он молодец, но следующий станет показательным. Тогда у него появится больше шансов уехать. По одному сезону говорить не надо, потому что выстрелить может любой.

    У Батракова начался спад. «Локомотив» последние матчи вообще провалил. Получили восемь голов. О чeм вообще говорить? Команда, которая борется за первое место, не имеет права столько получать.

    Посмотрим, как после зимнего перерыва будет выглядеть команда и Батраков. Это хороший парень и футболист, но надо дальше развиваться, чтобы была стабильность», – сказал Канчельскис.

    • 19-летний Батраков провел в этом сезоне 22 матча за «Локомотив», забил 11 голов, отдал 8 передач. Также на его счету 2 игры и 1 гол за сборную России.
    • Батраков дебютировал в составе «Локомотива» 31 марта 2024 года.

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    Источник: Legalbet

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    07.12.2024 15:19
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    Комментарии (1)
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    iurylario
    1733588338
    там же играет наш выкормыш с уфы как быть
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