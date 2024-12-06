Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Канчельскис прокомментировал отказ игроков «Манчестер Юнайтед» надевать радужные куртки

    Канчельскис прокомментировал отказ игроков «Манчестер Юнайтед» надевать радужные куртки

    Андрей Канчельскис высказался о ситуации с неучастием «Манчестер Юнайтед» в акции Rainbow Laces.

    • Изначально в клубе планировали одеть футболистов в радужные куртки.
    • Однако на матч с «Эвертоном» (4:0) они вышли без этой одежды.
    • Оказалось, что защитник «МЮ» Нуссаир Мазрауи отказался надевать радужную куртку по религиозным соображениям, а другие игроки поддержали одноклубника-мусульманина.

    «Зачем эти куртки, не пойму? Скоро уже шапки будем надевать в поддержку непонятно чего. Я не понимаю всех этих акций от лиги.

    Не нравится – не надевай. Футбол в политику превращают», – заявил Канчельскис.

    Новости по теме
    Канчельскис сообщил, когда определится с новым клубом 1
    Канчельскис отреагировал на интерес «Сити» к Батракову 1
    Канчельскис назвал место, которое займет «Спартак» по итогам сезона 4
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.12.2024 19:10
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Mirak92
    1733502031
    Пидо...сы Сэр
    Ответить
    7:1
    1733502253
    в тарасофку эти куртки отправьте, там будут рады!
    Ответить
    Damir07
    1733508622
    Какое радужные вы что скоро детей рожать не будете тупо дома сидеть что вы творите
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 