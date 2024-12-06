Канчельскис прокомментировал отказ игроков «Манчестер Юнайтед» надевать радужные куртки

Андрей Канчельскис высказался о ситуации с неучастием «Манчестер Юнайтед» в акции Rainbow Laces.

Изначально в клубе планировали одеть футболистов в радужные куртки.

Однако на матч с «Эвертоном» (4:0) они вышли без этой одежды.

Оказалось, что защитник «МЮ» Нуссаир Мазрауи отказался надевать радужную куртку по религиозным соображениям, а другие игроки поддержали одноклубника-мусульманина.

«Зачем эти куртки, не пойму? Скоро уже шапки будем надевать в поддержку непонятно чего. Я не понимаю всех этих акций от лиги.

Не нравится – не надевай. Футбол в политику превращают», – заявил Канчельскис.