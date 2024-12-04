Футболисты «Манчестер Юнайтед» отказались надевать радужные куртки

«Манчестер Юнайтед» проигнорировал акцию Rainbow Laces, в рамках которой капитаны команд АПЛ должны были выйти на поле с элементами радужных цветов.

Изначально в клубе планировали одеть футболистов в радужные куртки. Однако 1 декабря они вышли на матч с «Эвертоном» (4:0) без этой одежды.

Оказалось, что защитник «МЮ» Нуссаир Мазрауи отказался надевать радужную куртку по религиозным соображениям.

Другие игроки поддержали одноклубника-мусульманина и тоже не стали участвовать в акции. Решение было принято за несколько часов до воскресной встречи.

При этом не все в раздевалке были довольны общекомандным отказом. Также разочарован оказался спонсор «Юнайтед» – компания adidas, предоставившая клубу радужные куртки.