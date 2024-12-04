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    • Футболисты «Манчестер Юнайтед» отказались надевать радужные куртки

    Футболисты «Манчестер Юнайтед» отказались надевать радужные куртки

    «Манчестер Юнайтед» проигнорировал акцию Rainbow Laces, в рамках которой капитаны команд АПЛ должны были выйти на поле с элементами радужных цветов.

    Изначально в клубе планировали одеть футболистов в радужные куртки. Однако 1 декабря они вышли на матч с «Эвертоном» (4:0) без этой одежды.

    Оказалось, что защитник «МЮ» Нуссаир Мазрауи отказался надевать радужную куртку по религиозным соображениям.

    Другие игроки поддержали одноклубника-мусульманина и тоже не стали участвовать в акции. Решение было принято за несколько часов до воскресной встречи.

    При этом не все в раздевалке были довольны общекомандным отказом. Также разочарован оказался спонсор «Юнайтед» – компания adidas, предоставившая клубу радужные куртки.

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    Источник: The Athletic

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    04.12.2024 15:40
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    Комментарии (14)
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    Тинез Розоп
    1733319057
    Нет пид.росне!
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    ziborock
    1733319375
    Все англосаксы должны ходить в радужных цветах, чтобы все видели кто они есть!
    Ответить
    яцык
    1733320760
    отдайте клитору.он их собирает
    Ответить
    saf05
    1733320828
    Скоро в стрингах будут играть
    Ответить
    Mirak92
    1733320850
    Адик остался не доволен Кто носит фирму адидас, тот настоящий пи...
    Ответить
    Spartak_forv@
    1733322174
    Не зря у нас adidas рифмуется с одним словом)
    Ответить
    Чермындыр
    1733322903
    На самом деле в их обо...с...ную инклюзивность можно играть в обе стороны. Просто надо это грамотно делать
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    k611
    1733327455
    Уже не знают что придумать. Других проблем и насущных вопросов в Англии нет что ли...
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1733327726
    Теперь мусульмане диктуют свои правила, это всё последствия заговора шейхов против европейского футбола; да и странно, не слышал, что в исламе приветствуют увлечения играми
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    Oldtrafford83
    1733375394
    Остальные думаю вздохнули с облегчением когда нашёлся официальный повод не надевать это ******!!!
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