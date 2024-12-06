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    • Булыкин дал совет Батракову на фоне интереса «Манчестер Сити»

    Булыкин дал совет Батракову на фоне интереса «Манчестер Сити»

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал интерес «Манчестер Сити» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

    «Если предложат хорошую цену и хорошую зарплату, то, конечно, Алексею нужно сразу же уезжать и играть там. Мы говорили про политические вопросы, когда Сафонов переходил в «ПСЖ», у него даже были юридические вопросы в России, но из этого ничего не помешало.

    Поэтому хочется, чтобы было как можно больше таких историй, когда футболисты переходят в топ-клубы в Европе и показывают там уровень российских футболистов. И, естественно, набираются опыта, мастерства и, самое главное, прогрессируют, потому что, когда ты находишься в лучших лигах мира или в лучших командах мира, то, конечно же, там прогресс идeт семимильными шагами», – сказал Булыкин.

    • В этом сезоне в активе Батракова 11 голов и 8 ассистов в 22 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
    • Хавбек связан с «Локомотивом» контрактом до 30 июня 2027 года.

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    Источник: телеграм-канал «Советского спорта»

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    06.12.2024 23:07
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    Комментарии (15)
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    DOCTOR PENALTY
    1733517551
    Очень хочется, чтобы Лёха попал туда и показал себя лучше Зинченко. *
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    Борис34684
    1733537021
    Интересно наблюдать за ситуацией, когда все бегут впереди паровоза.
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