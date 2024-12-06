Булыкин дал совет Батракову на фоне интереса «Манчестер Сити»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал интерес «Манчестер Сити» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

«Если предложат хорошую цену и хорошую зарплату, то, конечно, Алексею нужно сразу же уезжать и играть там. Мы говорили про политические вопросы, когда Сафонов переходил в «ПСЖ», у него даже были юридические вопросы в России, но из этого ничего не помешало.

Поэтому хочется, чтобы было как можно больше таких историй, когда футболисты переходят в топ-клубы в Европе и показывают там уровень российских футболистов. И, естественно, набираются опыта, мастерства и, самое главное, прогрессируют, потому что, когда ты находишься в лучших лигах мира или в лучших командах мира, то, конечно же, там прогресс идeт семимильными шагами», – сказал Булыкин.