«Манчестер Сити» проявляет интерес к Батракову

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков попал в сферу интересов «Манчестер Сити». По данным Legalbet, скауты английского клуба следят за 19-летним хавбеком с прошлого года.

Селекционеры «Сити» впечатлены статистикой Батракова в нынешнем сезоне, учитывая его возраст. В клубе продолжают собирать данные по футболисту.

В связи с санкциями «горожане» могут договориться о переходе Батракова в один из клубов City Football Group, а после арендовать его с правом выкупа.