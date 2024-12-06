«Манчестер Сити» проявляет интерес к Батракову

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков попал в сферу интересов «Манчестер Сити». По данным Legalbet, скауты английского клуба следят за 19-летним хавбеком с прошлого года.
Селекционеры «Сити» впечатлены статистикой Батракова в нынешнем сезоне, учитывая его возраст. В клубе продолжают собирать данные по футболисту.
В связи с санкциями «горожане» могут договориться о переходе Батракова в один из клубов City Football Group, а после арендовать его с правом выкупа.
- 19-летний хавбек провел в этом сезоне 22 матча за «Локомотив», забил 11 голов, отдал 8 передач. Также на счету Батракова 2 игры и 1 гол за сборную России.
- Он дебютировал в составе «Локомотива» 31 марта этого года.