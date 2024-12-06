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    «Манчестер Сити» проявляет интерес к Батракову

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков попал в сферу интересов «Манчестер Сити». По данным Legalbet, скауты английского клуба следят за 19-летним хавбеком с прошлого года.

    Селекционеры «Сити» впечатлены статистикой Батракова в нынешнем сезоне, учитывая его возраст. В клубе продолжают собирать данные по футболисту.

    В связи с санкциями «горожане» могут договориться о переходе Батракова в один из клубов City Football Group, а после арендовать его с правом выкупа.

    • 19-летний хавбек провел в этом сезоне 22 матча за «Локомотив», забил 11 голов, отдал 8 передач. Также на счету Батракова 2 игры и 1 гол за сборную России.
    • Он дебютировал в составе «Локомотива» 31 марта этого года.

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    Источник: Legalbet

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    06.12.2024 11:21
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    Комментарии (4)
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    Интерес
    1733473578
    Готовы взять Батракова на роль батрака.
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    andr45
    1733478128
    Пора, мой друг, пора)
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    шахта Заполярная
    1733481136
    Был такой Захарян. Тоже хором пели, теперь Батраков, тот же хор......
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    SLADE2019
    1733556047
    Батракова хочет Сити, Угальде Барселона, Сперцяна ПСЖ. Какой у нас прямо таки уникальный чемпионат.
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