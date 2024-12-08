АПЛ. «Челси» выиграл дерби у «Тоттенхэма» (4:3), уступая 0:2

«Тоттенхэм» на своем поле проиграл «Челси» со счетом 3:4 в матче 15-го тура чемпионата Англии.

«Шпоры» открыли счет на 5-й минуте – отличился Доминик Соланке. На 11-й Деян Кулушевски довел преимущество «Тоттенхэма» до двух мячей. Вскоре «Челси» сократил отставание – на 17-й минуте гол забил Джейдон Санчо.

Во втором тайме «синие» отправили в сетку чужих ворот еще три мяча. Дважды реализовал пенальти Коул Палмер на 61-й и 84-й минутах. Между этими голами также отличился Энцо Фернандес на 74-й.

В компенсированное время Хын-Мин Сон забил еще один гол «Тоттенхэма».

«Челси» одержал 4-ю победу подряд в АПЛ и 5-ю кряду во всех турнирах. «Синие» занимают 2-е место в чемпионате Англии с 31 очком после 15 матчей. Беспроигрышная серия команды достигла 7 встреч подряд в АПЛ и 8 во всех турнирах.

«Тоттенхэм» занимает 11-ю строчку в чемпионате Англии с 20 очками.

Англия. АПЛ. 15-й тур

Тоттенхэм – Челси – 3:4 (2:1)

Голы: 1:0 – Соланке, 5; 2:0 – Кулушевски, 11; 2:1 – Санчо, 17; 2:2 – Палмер, 61 (с пенальти); 2:3 – Фернандес, 74; 2:4 – Палмер, 84 (с пенальти); 3:4 – Хын-Мин Сон, 90+6.

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