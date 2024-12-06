ЦСКА – о долге «Вест Хэма» за Влашича: «Уже два года находятся какие-то аргументы и отговорки»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал введение санкций со стороны ФИФА.

На клуб наложили трансферный бан.

Ограничения будут действовать до лета 2026 года.

ЦСКА идет на 6-м месте в таблице РПЛ с 28 очками в 17 турах.

– Платежи из «Вест Хэма» в «Херенвен» могут проходить, они проходят. ЦСКА, находясь под санкциями последние два с половиной года, проводит все практически без прямых платежей. По большому счету мы существуем за счет взаимозачетов на постоянной основе. Эта история – абсолютно «окей» с юридической точки зрения. А дальше – вопрос нежелания «Вест Хэма» платить.

– Как только происходит выплата, она переходит «Херенвену», тут же этот бан снимается?

– Да, это абсолютно моментальная история. Это автоматический бан, который таким же образом будет снят. Переживать, что зимой или летом ЦСКА будет не в состоянии юридически заявлять новичков – неверно. Здесь всe нормально. ЦСКА понимал, что к этому идет, мы были готовы к этому решению. Как бы это ни звучало, это абсолютно адекватное и логичное решение, когда кто-то не платит, он получает бан.

В этой ситуации мы тоже попытались спровоцировать и сдвинуть решение этого вопроса в параллельном и зеркальном кейсе Влашича. На сегодняшний день мы ничем не рискуем и не отказывались платить. Мы предлагали трехсторонний вариант оплаты, на который изначально «Вест Хэм» соглашался, но в последний момент заявлял, что действуют британские санкции. Каждый раз на протяжении двух лет находятся какие‑то аргументы и отговорки. Время у нас заплатить есть, решения будут найдены.