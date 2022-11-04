- 31 января
- 00:46 Фото «Лион» купил форварда «Херенвена» за 11 миллионов. Ранее клуб отказался от Изидора
- 4 ноября 2022
- 19:25 В ЦСКА объяснили задолженность перед «Херенвеном» за трансфер Эджуке
- 13:16 В «Херенвене» заявили, что ЦСКА должен за Эджуке еще 3,1 миллиона 6
- 21 августа 2022
- 08:15 Сын ван Хойдонка оформил хет-трик в матче Эредивизие
- 12 апреля 2021
- 11:50 37-летний Роббен сыграл впервые с октября 2
- 7 декабря 2020
- 17:45 CIES: ЦСКА – самая молодая команда Европы со средним возрастом 21,4 года 6
- 15 октября 2020
- 13:42 Коутиньо, Салах, Фирмино, Мане получили наивысший балл в рейтинге трансферов «Ливерпуля» за десять лет
- 28 августа 2020
- 19:45 Видео ЦСКА за 12 миллионов купил 22-летнего форварда Эджуке 40
- 11:35 All Nigeria Soccer: Эджуке подпишет с ЦСКА контракт на четыре года 8
- 27 августа 2020
- 22:20 Sport24: Эджуке ночью прилетит в Москву для согласования контракта с ЦСКА 5
- 26 августа 2020
- 11:00 Leeuwarder Courant: ЦСКА договорился с «Херенвеном» о трансфере Эджуке 7
- 24 августа 2020
- 12:29 Voetbal International: ЦСКА заплатит 12 миллионов за Эджуке 15
- 09:36 «Чемпионат»: форвард «Херенвена» Эджуке близок к переходу в ЦСКА 1
- 28 мая 2020
- 07:54 Агент ван Бергена – об интересе «Зенита»: «Не могу подтвердить, что это неправда» 2
- 26 декабря 2019
- 14:27 Betting Insider: «Зенит» заинтересовался вингером «Херенвена» ван Бергеном. В 2018 году Слуцкий продал его из «Витесса» 3
- 25 декабря 2019
- 22:16 Скауты «Зенита» посетили матчи «Херенвена» 6
- 30 ноября 2019
- 01:05 Слуцкий: «В футболе за месяц можно скатиться от героя к нулю» 9
- 00:30 «Буду скучать по Голландии». Слуцкий подтвердил уход из «Витесса» 34
- 00:13 Слуцкий подал в отставку после очередного поражения в Херенвене 14
- 29 ноября 2019
- 23:51 Эредивизие. «Витесс» вел 2:0, но проиграл «Херенвену». Это пятое поражение команды Слуцкого подряд 8
- 3 февраля 2019
- 08:00 Слуцкий: «Я впервые имею дело с VAR. Произошла сумасшедшая ситуация» 5
- 2 февраля 2019
- 22:25 Эредивизие. «Витесс» сыграл вничью с «Херенвеном». Команда Слуцкого осталась на пятом месте
- 21 января 2019
- 18:25 Два игрока «Витесса» вошли в команду недели Эредивизие по версии Whoscored
- 19 августа 2018
- 19:35 Эредивизие. «Витесс» Слуцкого ушел от поражения в матче с «Херенвеном» 8