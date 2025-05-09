10 мая на стадионе «Мандемакерс» состоится матч 32-го тура чемпионата Нидерландов, где Валвейк примет Херенвен. Оба клуба находятся на разных полюсах турнирной таблицы: Валвейк отчаянно сражается за выживание, а Херенвен продолжает борьбу за зону еврокубков. Команды демонстрируют разную форму, но обе часто радуют зрителей результативной игрой.

«Валвейк»

Клуб переживает тяжелый отрезок сезона: Валвейк проиграл три последних матча с общим счетом 1:14. Команда замыкает турнирную таблицу с 19 очками после 31 тура. Основная проблема – катастрофическая игра в обороне, что подтверждают 14 пропущенных мячей за последние 5 матчей. В атаке дела обстоят чуть лучше: Валвейк стабильно забивает (4 гола за последние 5 туров). Главный козырь команды – Оскар Завада, на счету которого 11 мячей в 27 матчах. Несмотря на кризис, Валвейк показывает характер и старается цепляться за очки дома.

«Херенвен»

Херенвен демонстрирует более уверенную игру и занимает 8-е место с 40 очками. Команда стабильно набирает очки дома, но в гостях проиграла последние 3 матча. Тем не менее, атака остается мощным оружием клуба: в последних 5 турах Херенвен забил 7 мячей. Особо стоит отметить Иона Николэеску – 10 голов в 25 встречах. При этом оборона команды нестабильна: Херенвен пропускает почти в каждом матче (7 пропущенных мячей за 5 туров), что делает исходы матчей зрелищными.

Факты о командах:

«Валвейк»

Проигрывает в 3 последних матчах

В среднем: 0.80 гола за матч, 2.80 пропущенных (последние 5 игр)

Забивает в 4 из 5 последних матчей

«Херенвен»

Проигрывает в 3 последних матчах в гостях

В среднем: 1.40 гола за матч, 1.40 пропущенных (последние 5 игр)

Забивает в 4 последних матчах

Личные встречи 14% (2) 50% (7) 36% (5) 17 Забитых мячей 20 1.21 В среднем за матч 1.43 4:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 1:4 Самая крупная ничья: 1:1 Нидерланды. Эредивизие, 32 тур РКС Ваалвейк 3 : 1 Херенвен Нидерланды. Эредивизие, 14 тур Херенвен 1 : 1 РКС Ваалвейк Нидерланды. Эредивизие, 27 тур РКС Ваалвейк 1 : 1 Херенвен Нидерланды. Эредивизие, 1 тур Херенвен 3 : 1 РКС Ваалвейк Голландия. Эредивизие, 23 тур Херенвен 1 : 4 РКС Ваалвейк Голландия. Эредивизие, 15 тур РКС Ваалвейк 0 : 0 Херенвен Голландия. Эредивизие, 26 тур РКС Ваалвейк 0 : 0 Херенвен Голландия. Эредивизие, 2 тур Херенвен 3 : 2 РКС Ваалвейк Голландия. Эредивизие, 16 тур Херенвен 1 : 1 РКС Ваалвейк Голландия. Эредивизие, 9 тур РКС Ваалвейк 1 : 1 Херенвен Голландия. Эредивизие, 28 тур Херенвен 0 : 0 РКС Ваалвейк Голландия. Эредивизие, 16 тур РКС Ваалвейк 1 : 3 Херенвен Чемпионат Голландии, 24 тур РКС Ваалвейк 1 : 2 Херенвен Чемпионат Голландии, 15 тур Херенвен 3 : 1 РКС Ваалвейк

Прогноз на матч «Валвейк» – «Херенвен»

С учетом высокой результативности обеих команд, их проблем в защите и нынешней турнирной мотивации можно ожидать открытой игры с голами. Валвейк отчаянно нуждается в очках и постарается сыграть активно в атаке при поддержке своих болельщиков. Херенвен, несмотря на слабую гостевую форму, остается фаворитом за счет более организованной игры и высокого класса исполнителей. Оптимальным прогнозом видится победа гостей с обменом голами.

Прогноз на точный счет: 1:2 в пользу «Херенвен».

Рекомендованные ставки: