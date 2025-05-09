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Прогноз на точный счет матча «Валвейк» – «Херенвен»: Эредивизи, 10 мая 2025

09 мая 2025 12:19
РКС Ваалвейк - Херенвен
10 мая 2025, суббота 17:30 | Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
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7.0
Точный счет 1:2 в пользу «Херенвен»
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10 мая на стадионе «Мандемакерс» состоится матч 32-го тура чемпионата Нидерландов, где Валвейк примет Херенвен. Оба клуба находятся на разных полюсах турнирной таблицы: Валвейк отчаянно сражается за выживание, а Херенвен продолжает борьбу за зону еврокубков. Команды демонстрируют разную форму, но обе часто радуют зрителей результативной игрой.

«Валвейк»

Клуб переживает тяжелый отрезок сезона: Валвейк проиграл три последних матча с общим счетом 1:14. Команда замыкает турнирную таблицу с 19 очками после 31 тура. Основная проблема – катастрофическая игра в обороне, что подтверждают 14 пропущенных мячей за последние 5 матчей. В атаке дела обстоят чуть лучше: Валвейк стабильно забивает (4 гола за последние 5 туров). Главный козырь команды – Оскар Завада, на счету которого 11 мячей в 27 матчах. Несмотря на кризис, Валвейк показывает характер и старается цепляться за очки дома.

«Херенвен»

Херенвен демонстрирует более уверенную игру и занимает 8-е место с 40 очками. Команда стабильно набирает очки дома, но в гостях проиграла последние 3 матча. Тем не менее, атака остается мощным оружием клуба: в последних 5 турах Херенвен забил 7 мячей. Особо стоит отметить Иона Николэеску – 10 голов в 25 встречах. При этом оборона команды нестабильна: Херенвен пропускает почти в каждом матче (7 пропущенных мячей за 5 туров), что делает исходы матчей зрелищными.

Факты о командах:

«Валвейк»

  • Проигрывает в 3 последних матчах
  • В среднем: 0.80 гола за матч, 2.80 пропущенных (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 из 5 последних матчей

«Херенвен»

  • Проигрывает в 3 последних матчах в гостях
  • В среднем: 1.40 гола за матч, 1.40 пропущенных (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 последних матчах

Личные встречи
14% (2)
50% (7)
36% (5)
17
Забитых мячей
20
1.21
В среднем за матч
1.43
4:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  1:1
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
РКС Ваалвейк
3 : 1
10.05.2025
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Херенвен
1 : 1
29.11.2024
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
РКС Ваалвейк
1 : 1
30.03.2024
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Херенвен
3 : 1
12.08.2023
РКС Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Херенвен
1 : 4
25.02.2023
РКС Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 15 тур
РКС Ваалвейк
0 : 0
07.01.2023
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 26 тур
РКС Ваалвейк
0 : 0
12.03.2022
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Херенвен
3 : 2
21.08.2021
РКС Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Херенвен
1 : 1
14.01.2021
РКС Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 9 тур
РКС Ваалвейк
1 : 1
22.11.2020
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Херенвен
0 : 0
21.03.2020
РКС Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 16 тур
РКС Ваалвейк
1 : 3
08.12.2019
Херенвен
Чемпионат Голландии, 24 тур
РКС Ваалвейк
1 : 2
20.02.2010
Херенвен
Чемпионат Голландии, 15 тур
Херенвен
3 : 1
28.11.2009
РКС Ваалвейк
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Прогноз на матч «Валвейк» – «Херенвен»

С учетом высокой результативности обеих команд, их проблем в защите и нынешней турнирной мотивации можно ожидать открытой игры с голами. Валвейк отчаянно нуждается в очках и постарается сыграть активно в атаке при поддержке своих болельщиков. Херенвен, несмотря на слабую гостевую форму, остается фаворитом за счет более организованной игры и высокого класса исполнителей. Оптимальным прогнозом видится победа гостей с обменом голами.

Прогноз на точный счет: 1:2 в пользу «Херенвен».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 1:2 в пользу «Херенвен» – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Херенвен» больше 1.5 – коэффициент 1.85

7.0
Точный счет 1:2 в пользу «Херенвен»
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Автор: Рассказов Михаил
Нидерланды. Эредивизие Херенвен РКС Ваалвейк
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