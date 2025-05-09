10 мая на стадионе «Мандемакерс» состоится матч 32-го тура чемпионата Нидерландов, где Валвейк примет Херенвен. Оба клуба находятся на разных полюсах турнирной таблицы: Валвейк отчаянно сражается за выживание, а Херенвен продолжает борьбу за зону еврокубков. Команды демонстрируют разную форму, но обе часто радуют зрителей результативной игрой.
«Валвейк»
Клуб переживает тяжелый отрезок сезона: Валвейк проиграл три последних матча с общим счетом 1:14. Команда замыкает турнирную таблицу с 19 очками после 31 тура. Основная проблема – катастрофическая игра в обороне, что подтверждают 14 пропущенных мячей за последние 5 матчей. В атаке дела обстоят чуть лучше: Валвейк стабильно забивает (4 гола за последние 5 туров). Главный козырь команды – Оскар Завада, на счету которого 11 мячей в 27 матчах. Несмотря на кризис, Валвейк показывает характер и старается цепляться за очки дома.
«Херенвен»
Херенвен демонстрирует более уверенную игру и занимает 8-е место с 40 очками. Команда стабильно набирает очки дома, но в гостях проиграла последние 3 матча. Тем не менее, атака остается мощным оружием клуба: в последних 5 турах Херенвен забил 7 мячей. Особо стоит отметить Иона Николэеску – 10 голов в 25 встречах. При этом оборона команды нестабильна: Херенвен пропускает почти в каждом матче (7 пропущенных мячей за 5 туров), что делает исходы матчей зрелищными.
Факты о командах:
«Валвейк»
- Проигрывает в 3 последних матчах
- В среднем: 0.80 гола за матч, 2.80 пропущенных (последние 5 игр)
- Забивает в 4 из 5 последних матчей
«Херенвен»
- Проигрывает в 3 последних матчах в гостях
- В среднем: 1.40 гола за матч, 1.40 пропущенных (последние 5 игр)
- Забивает в 4 последних матчах
Прогноз на матч «Валвейк» – «Херенвен»
С учетом высокой результативности обеих команд, их проблем в защите и нынешней турнирной мотивации можно ожидать открытой игры с голами. Валвейк отчаянно нуждается в очках и постарается сыграть активно в атаке при поддержке своих болельщиков. Херенвен, несмотря на слабую гостевую форму, остается фаворитом за счет более организованной игры и высокого класса исполнителей. Оптимальным прогнозом видится победа гостей с обменом голами.
Прогноз на точный счет: 1:2 в пользу «Херенвен».
Рекомендованные ставки:
- Точный счет 1:2 в пользу «Херенвен» – коэффициент 7.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
- Индивидуальный тотал «Херенвен» больше 1.5 – коэффициент 1.85