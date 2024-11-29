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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - РКС Ваалвейк
Херенвен - РКС Ваалвейк: обзор матча 29 ноября 2024
Херенвен
29.11.2024, пятница, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
1 : 1
Завершен
РКС Ваалвейк
27'
L. Smans
90+1'
М. Ихаттарен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херенвен - РКС Ваалвейк
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Ихаттарен
Замена
M. Milovanović
️️️️
П. Бохневич
83'
78'
Замена
Р. Нимейер
️️️️
Д. ван ден Бейс
Замена
Д. Халл
️️️️
С. Керстен
78'
Замена
D. Al-Saed
️️️️
А. Джаханбакш
78'
Замена
D. Rallis
️️️️
Й. Николаеску
78'
67'
Замена
М. Крамер
️️️️
Р. ван дер Венне
61'
Замена
М. Ихаттарен
️️️️
T. van de Loo
61'
Замена
Я. Укили
️️️️
О. Завада
46'
Замена
Д. Клеонис
️️️️
С. ван дер Ватер
Замена
И. Себауи
️️️️
Я. Тренсков
34'
ГОЛ! 1:0!
L. Smans
Пас отдал
Я. Тренсков
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
13
Mickey van der Hart
ВР
4
Сэм Керстен
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
20
Лук Броуверс
(К)
ОП
45
Оливер Бреуде
ЦП
6
Эспен Ван Э
ЦП
14
Levi Smans
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
20
Якоб Тренсков
ЦФ
98
Йон Николаеску
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
РКС Ваалвейк
1
Йерун Хувен
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
24
Рошон ван Эйма
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
4
Лиам ван Гелдерен
ПЗ
80
Годфрид Ремерато
ОП
22
Tim van de Loo
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
18
Сильвестр ван дер Ватер
ПВ
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
19
Оскар Завада
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
1
Bernt Klaverboer
ВР
5
Mateja Milovanović
ЦЗ
15
Хуссейн Али
ПЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
10
Илияс Себауи
ЦП
6
Амара Конде
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
9
Dimitris Rallis
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
РКС Ваалвейк
31
Luuk Vogels
ВР
13
Joey Kesting
ВР
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
6
Кевин Фелида
ОП
5
Яссин Укили
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
33
Рувен Нимейер
АП
5
Крис Локеса
АП
10
Денильо Клеонис
ПВ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
3-1-3-1-2
13
4
Керстен
4
Бохневич
27
Хопланд
20
Броуверс
45
Бреуде
6
Ван Э
14
11
Джаханбакш
98
Николаеску
20
Тренсков
4-1-1-2-2
1
Хувен
4
ван Гелдерен
24
ван Эйма
33
ван ден Бейс
15
Ваутерс
80
Ремерато
22
18
ван дер Ватер
10
ван дер Венне
19
Завада
18
Маргарет
4
Бохневич
5
5
4
Бохневич
4
Керстен
12
Халл
12
Халл
4
Керстен
20
Тренсков
10
Себауи
10
Себауи
20
Тренсков
11
Джаханбакш
24
24
11
Джаханбакш
98
Николаеску
9
9
98
Николаеску
19
Завада
5
Укили
5
Укили
19
Завада
22
52
Ихаттарен
52
Ихаттарен
22
33
ван ден Бейс
33
Нимейер
33
Нимейер
33
ван ден Бейс
18
ван дер Ватер
10
Клеонис
10
Клеонис
18
ван дер Ватер
10
ван дер Венне
29
Крамер
29
Крамер
10
ван дер Венне
Остались в запасе
Херенвен
РКС Ваалвейк
44
Андриес Нопперт
ВР
1
Bernt Klaverboer
ВР
15
Хуссейн Али
ПЗ
6
Амара Конде
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
31
Luuk Vogels
ВР
13
Joey Kesting
ВР
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Патрик Вруг
ЦП
5
Крис Локеса
АП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
44
Андриес Нопперт
ВР
1
Bernt Klaverboer
ВР
15
Хуссейн Али
ПЗ
6
Амара Конде
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Остались в запасе
31
Luuk Vogels
ВР
13
Joey Kesting
ВР
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Патрик Вруг
ЦП
5
Крис Локеса
АП
Главный тренер
Робин ван Перси
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Херенвен - РКС Ваалвейк
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
14
8
Офсайды
0
3
Количество передач
468
506
Сейвы
0
3
Точность передач %
80
79
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
0.8
1.14
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
1 : 2
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
1 : 2
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Главный судья:
Edwin Van de Graaf, Netherlands
Стадион:
Абе Ленстра
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