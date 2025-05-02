3 мая на стадионе «Эуроборг» пройдет матч 31-го тура Эредивизи, в котором «Гронинген» примет «Валвейк». Хозяева будут стремиться закрепить своe место в середине таблицы, а гости, находясь в зоне вылета, постараются прервать серию поражений и зацепиться за очки. «Гронинген» регулярно забивает дома и играет в атакующем ключе, но при этом часто допускает ошибки в обороне. «Валвейк» же переживает тяжелую серию, не побеждая уже 8 матчей, и показывает слабую игру в защите.
«Гронинген»
«Гронинген» после 30 туров занимает 11-е место с 35 очками. Команда отличается атакующим стилем: забивает в 9 последних матчах, а всего за последние 5 игр забила 8 голов (1.60 в среднем). При этом оборона остается слабым местом – 12 пропущенных за этот же отрезок (2.40 в среднем). Лучший бомбардир – Йорг Схредерс с 5 голами. Победа 4:1 над «Хераклесом» показала потенциал атаки и способность доминировать при поддержке трибун.
На домашнем стадионе «Гронинген» стабилен: не проигрывает в 9 из 11 последних матчей. Однако команда часто допускает ошибки при стандартах и позиционной обороне, из-за чего гости могут рассчитывать на моменты. В предстоящей игре хозяева сделают ставку на контроль мяча и давление на ворота соперника с первых минут.
«Валвейк»
«Валвейк» идeт на последнем месте с 19 очками. Команда не побеждает в 8 матчах, а оборона является одной из худших в лиге – 10 пропущенных за последние 5 игр (2.00 в среднем). В атаке дела не лучше: лишь 3 забитых за 5 матчей (0.60 в среднем). Лидер нападения – Оскар Завада с 11 голами, но он не забивает 4 игры подряд.
В гостях «Валвейк» играет осторожно, но даже при такой тактике команда регулярно пропускает. Психологическое давление и неудачные результаты усугубляют положение. В этой встрече гости, вероятно, сыграют от обороны, рассчитывая на редкие контратаки.
Факты о командах:
«Гронинген»
- Точный счeт 2:1 в пользу «Гронинген» – коэффициент 7.20
- Забивает в 9 последних матчах
- В среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр)
- Пропускает в среднем 2.40 гола за матч
- Не проигрывает в 9 из 11 последних домашних матчей
«Валвейк»
- Не выигрывает в 8 последних матчах
- В среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр)
- Пропускает в среднем 2.00 гола за матч
- Пропускает в 7 из 9 последних матчей
- Забивает в 6 последних матчах против «Гронингена»
Прогноз на матч «Гронинген» – «Валвейк»
«Гронинген» подходит к матчу в роли фаворита благодаря стабильной атаке и уверенной игре дома. «Валвейк» нестабилен, уязвим в обороне и вряд ли сможет сдержать напор хозяев. При этом гости могут забить, учитывая слабость защиты соперника.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Гронинген».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Гронинген» – коэффициент 7.20
- Победа «Гронинген» – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Индивидуальный тотал «Гронинген» больше 1.5 – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90