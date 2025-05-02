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Прогноз на точный счет матча «Гронинген» – «Валвейк»: Эредивизи, 3 мая 2025

02 мая 2025 12:21
Гронинген - РКС Ваалвейк
03 мая 2025, суббота 21:00 | Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
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7.2
Точный счёт 2:1 в пользу «Гронинген»
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3 мая на стадионе «Эуроборг» пройдет матч 31-го тура Эредивизи, в котором «Гронинген» примет «Валвейк». Хозяева будут стремиться закрепить своe место в середине таблицы, а гости, находясь в зоне вылета, постараются прервать серию поражений и зацепиться за очки. «Гронинген» регулярно забивает дома и играет в атакующем ключе, но при этом часто допускает ошибки в обороне. «Валвейк» же переживает тяжелую серию, не побеждая уже 8 матчей, и показывает слабую игру в защите.

«Гронинген»

«Гронинген» после 30 туров занимает 11-е место с 35 очками. Команда отличается атакующим стилем: забивает в 9 последних матчах, а всего за последние 5 игр забила 8 голов (1.60 в среднем). При этом оборона остается слабым местом – 12 пропущенных за этот же отрезок (2.40 в среднем). Лучший бомбардир – Йорг Схредерс с 5 голами. Победа 4:1 над «Хераклесом» показала потенциал атаки и способность доминировать при поддержке трибун.

На домашнем стадионе «Гронинген» стабилен: не проигрывает в 9 из 11 последних матчей. Однако команда часто допускает ошибки при стандартах и позиционной обороне, из-за чего гости могут рассчитывать на моменты. В предстоящей игре хозяева сделают ставку на контроль мяча и давление на ворота соперника с первых минут.

«Валвейк»

«Валвейк» идeт на последнем месте с 19 очками. Команда не побеждает в 8 матчах, а оборона является одной из худших в лиге – 10 пропущенных за последние 5 игр (2.00 в среднем). В атаке дела не лучше: лишь 3 забитых за 5 матчей (0.60 в среднем). Лидер нападения – Оскар Завада с 11 голами, но он не забивает 4 игры подряд.

В гостях «Валвейк» играет осторожно, но даже при такой тактике команда регулярно пропускает. Психологическое давление и неудачные результаты усугубляют положение. В этой встрече гости, вероятно, сыграют от обороны, рассчитывая на редкие контратаки.

Факты о командах:

«Гронинген»

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Гронинген» – коэффициент 7.20
  • Забивает в 9 последних матчах
  • В среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 2.40 гола за матч
  • Не проигрывает в 9 из 11 последних домашних матчей

«Валвейк»

  • Не выигрывает в 8 последних матчах
  • В среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за матч
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей
  • Забивает в 6 последних матчах против «Гронингена»

Личные встречи
42% (5)
17% (2)
42% (5)
22
Забитых мячей
18
1.83
В среднем за матч
1.5
6:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  6:1
Самая крупная ничья:  1:1
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Гронинген
6 : 1
03.05.2025
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
РКС Ваалвейк
1 : 2
17.08.2024
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 29 тур
РКС Ваалвейк
2 : 1
15.04.2023
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 3
07.10.2022
РКС Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 31 тур
РКС Ваалвейк
3 : 1
01.05.2022
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Гронинген
1 : 1
07.11.2021
РКС Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 27 тур
РКС Ваалвейк
3 : 1
20.03.2021
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Гронинген
2 : 0
12.12.2020
РКС Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 27 тур
РКС Ваалвейк
0 : 0
15.03.2020
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
3 : 0
04.10.2019
РКС Ваалвейк
Чемпионат Голландии, 23 тур
Гронинген
2 : 1
14.02.2010
РКС Ваалвейк
Чемпионат Голландии, 14 тур
РКС Ваалвейк
3 : 1
21.11.2009
Гронинген
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Прогноз на матч «Гронинген» – «Валвейк»

«Гронинген» подходит к матчу в роли фаворита благодаря стабильной атаке и уверенной игре дома. «Валвейк» нестабилен, уязвим в обороне и вряд ли сможет сдержать напор хозяев. При этом гости могут забить, учитывая слабость защиты соперника.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Гронинген».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Гронинген» – коэффициент 7.20
  • Победа «Гронинген» – коэффициент 1.75
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Гронинген» больше 1.5 – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

7.2
Точный счёт 2:1 в пользу «Гронинген»
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Автор: Ланьков Роман
Нидерланды. Эредивизие РКС Ваалвейк Гронинген
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