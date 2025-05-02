3 мая на стадионе «Эуроборг» пройдет матч 31-го тура Эредивизи, в котором «Гронинген» примет «Валвейк». Хозяева будут стремиться закрепить своe место в середине таблицы, а гости, находясь в зоне вылета, постараются прервать серию поражений и зацепиться за очки. «Гронинген» регулярно забивает дома и играет в атакующем ключе, но при этом часто допускает ошибки в обороне. «Валвейк» же переживает тяжелую серию, не побеждая уже 8 матчей, и показывает слабую игру в защите.

«Гронинген»

«Гронинген» после 30 туров занимает 11-е место с 35 очками. Команда отличается атакующим стилем: забивает в 9 последних матчах, а всего за последние 5 игр забила 8 голов (1.60 в среднем). При этом оборона остается слабым местом – 12 пропущенных за этот же отрезок (2.40 в среднем). Лучший бомбардир – Йорг Схредерс с 5 голами. Победа 4:1 над «Хераклесом» показала потенциал атаки и способность доминировать при поддержке трибун.

На домашнем стадионе «Гронинген» стабилен: не проигрывает в 9 из 11 последних матчей. Однако команда часто допускает ошибки при стандартах и позиционной обороне, из-за чего гости могут рассчитывать на моменты. В предстоящей игре хозяева сделают ставку на контроль мяча и давление на ворота соперника с первых минут.

«Валвейк»

«Валвейк» идeт на последнем месте с 19 очками. Команда не побеждает в 8 матчах, а оборона является одной из худших в лиге – 10 пропущенных за последние 5 игр (2.00 в среднем). В атаке дела не лучше: лишь 3 забитых за 5 матчей (0.60 в среднем). Лидер нападения – Оскар Завада с 11 голами, но он не забивает 4 игры подряд.

В гостях «Валвейк» играет осторожно, но даже при такой тактике команда регулярно пропускает. Психологическое давление и неудачные результаты усугубляют положение. В этой встрече гости, вероятно, сыграют от обороны, рассчитывая на редкие контратаки.

Факты о командах:

«Гронинген»

Точный счeт 2:1 в пользу «Гронинген» – коэффициент 7.20

Забивает в 9 последних матчах

В среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 2.40 гола за матч

Не проигрывает в 9 из 11 последних домашних матчей

«Валвейк»

Не выигрывает в 8 последних матчах

В среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 2.00 гола за матч

Пропускает в 7 из 9 последних матчей

Забивает в 6 последних матчах против «Гронингена»

Личные встречи 42% (5) 17% (2) 42% (5) 22 Забитых мячей 18 1.83 В среднем за матч 1.5 6:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 6:1 Самая крупная ничья: 1:1 Нидерланды. Эредивизие, 31 тур Гронинген 6 : 1 РКС Ваалвейк Нидерланды. Эредивизие, 2 тур РКС Ваалвейк 1 : 2 Гронинген Голландия. Эредивизие, 29 тур РКС Ваалвейк 2 : 1 Гронинген Голландия. Эредивизие, 9 тур Гронинген 2 : 3 РКС Ваалвейк Голландия. Эредивизие, 31 тур РКС Ваалвейк 3 : 1 Гронинген Голландия. Эредивизие, 12 тур Гронинген 1 : 1 РКС Ваалвейк Голландия. Эредивизие, 27 тур РКС Ваалвейк 3 : 1 Гронинген Голландия. Эредивизие, 12 тур Гронинген 2 : 0 РКС Ваалвейк Голландия. Эредивизие, 27 тур РКС Ваалвейк 0 : 0 Гронинген Голландия. Эредивизие, 9 тур Гронинген 3 : 0 РКС Ваалвейк Чемпионат Голландии, 23 тур Гронинген 2 : 1 РКС Ваалвейк Чемпионат Голландии, 14 тур РКС Ваалвейк 3 : 1 Гронинген

Прогноз на матч «Гронинген» – «Валвейк»

«Гронинген» подходит к матчу в роли фаворита благодаря стабильной атаке и уверенной игре дома. «Валвейк» нестабилен, уязвим в обороне и вряд ли сможет сдержать напор хозяев. При этом гости могут забить, учитывая слабость защиты соперника.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Гронинген».

Рекомендованные ставки: