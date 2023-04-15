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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Гронинген
РКС Ваалвейк - Гронинген: обзор матча 15 апреля 2023
РКС Ваалвейк
15.04.2023, суббота, 19:45
Голландия. Эредивизие, 29 тур
2 : 1
Завершен
Гронинген
64'
М. Крамер
86'
М. Крамер (П)
67'
Р. Пепи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РКС Ваалвейк - Гронинген
Замена
П. Вруг
️️️️
М. Сентьенс
89'
Замена
Л. Ньюпорт
️️️️
М. Крамер
89'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Крамер
86'
Замена
М. Бирет
️️️️
Ф. Джозефзун
79'
79'
Замена
Л. Дуарте
️️️️
D. Irandust
79'
Замена
Т. ван Берген
️️️️
Н. Мусампа
67'
ГОЛ! 1:1!
Р. Пепи
Пас отдал
Н. Мусампа
ГОЛ! 1:0!
М. Крамер
Пас отдал
П. Клемент
64'
Замена
Х. Лобете
️️️️
Я. Укили
46'
Замена
С. Бакари
️️️️
Т. Лутонда
46'
44'
Желтая карточка
М. Халуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
5
Яссин Укили
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Гронинген
34
Майкл Веррипс
ВР
24
Нордин Мусампа
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
12
Радинио Балкер
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
8
Йохан Хове
ЦП
19
Daleho Irandust
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
11
Оливер Антман
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
РКС Ваалвейк
1
Joel Pereira
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Патрик Вруг
ЦП
5
Крис Локеса
ЦП
26
Себбе Августинс
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
14
Мика Бирет
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Гронинген
12
Ян де Бор
ВР
41
Петер Левенбург
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
9
Jorg Schreuders
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
26
Том ван Берген
ЦФ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
4-4-1-1
1
Вессен
5
Лутонда
2
Леливелд
4
Адевойе
3
Гаари
24
Клемент
5
Укили
20
Сентьенс
6
Анита
8
Джозефзун
29
Крамер
4-2-1-3
34
Веррипс
27
Данкерлуи
37
Халуш
12
Балкер
24
Мусампа
8
Хове
19
25
Мяяття
10
Суслов
11
Антман
9
Пепи
29
Крамер
25
Ньюпорт
25
Ньюпорт
29
Крамер
5
Лутонда
2
Бакари
2
Бакари
5
Лутонда
20
Сентьенс
8
Вруг
8
Вруг
20
Сентьенс
8
Джозефзун
14
Бирет
14
Бирет
8
Джозефзун
5
Укили
24
Лобете
24
Лобете
5
Укили
24
Мусампа
26
ван Берген
26
ван Берген
24
Мусампа
19
6
Дуарте
6
Дуарте
19
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Гронинген
1
Joel Pereira
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
6
Кевин Фелида
ОП
5
Крис Локеса
ЦП
26
Себбе Августинс
ЦП
11
Закария Баккали
ЛВ
17
Рой Куйперс
ПВ
Главный тренер
Йозеф Остинг
12
Ян де Бор
ВР
41
Петер Левенбург
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
9
Jorg Schreuders
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
45
Элвис Ману
ЛВ
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Остались в запасе
1
Joel Pereira
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
6
Кевин Фелида
ОП
5
Крис Локеса
ЦП
26
Себбе Августинс
ЦП
11
Закария Баккали
ЛВ
17
Рой Куйперс
ПВ
Остались в запасе
12
Ян де Бор
ВР
41
Петер Левенбург
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
9
Jorg Schreuders
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
45
Элвис Ману
ЛВ
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Статистика матча РКС Ваалвейк - Гронинген
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
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