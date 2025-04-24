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«РКС Ваалвейк» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2025 с коэффициентом 1.95

24 апреля 2025 9:19
РКС Ваалвейк - Утрехт
25 апр. 2025, пятница 19:45 | Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
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1.95
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
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25 апреля в 30 туре Эредивизи на стадионе «Мандемакерс» пройдeт матч между «РКС Ваалвейк» и «Утрехтом». Хозяева продолжают бороться за выживание, а гости уверенно идут в верхней части таблицы и претендуют на участие в еврокубках. На первый взгляд, фаворит очевиден, но мотивация «Ваалвейка» и фактор домашнего поля могут внести интригу. В этом поединке важную роль сыграют дисциплина в защите и эффективность в атаке.

«РКС Ваалвейк»

Команда занимает 17 место и рискует вылететь по итогам сезона. За 29 туров она набрала лишь 19 очков, и последняя победа датируется началом марта. В последних пяти матчах «РКС Ваалвейк» забил всего 3 мяча (в среднем 0.6 за игру), а пропустил 9 (1.8 за игру). Очевидны проблемы как в атаке, так и в обороне. Лучший бомбардир – Оскар Завада, на счету которого 11 голов в 27 матчах, но он не получает достаточной поддержки от партнeров. Команда застряла в серии из 7 матчей без побед.

«Утрехт»

В противоположность сопернику, «Утрехт» находится на подъeме. Команда уверенно разгромила «Аякс» 4:0 в последнем туре и не проигрывает 4 игры подряд. За последние 5 матчей коллектив забил 11 голов (в среднем 2.2 за игру) и пропустил только 4. У команды надeжная защита и вариативная атака, в которой ключевым игроком является Мигель Родригес (9 голов в 22 матчах). «Утрехт» играет зрело, умеет адаптироваться к сопернику и стабильно набирает очки как дома, так и на выезде.

Факты о командах

«РКС Ваалвейк»

  • Не выигрывает в 7 матчах подряд
  • Пропускает в среднем 1.8 гола за игру
  • Забивает в среднем 0.6 гола за матч
  • Пропустил в 6 из 8 последних игр

«Утрехт»

  • Не проигрывает в 4 турах подряд
  • Забивает в каждом из 4 последних матчей
  • В среднем забивает 2.2 и пропускает 0.8 за игру
  • Набрал 10 очков в последних 4 турах

Личные встречи
13% (2)
33% (5)
53% (8)
16
Забитых мячей
28
1.07
В среднем за матч
1.87
2:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
РКС Ваалвейк
0 : 4
25.04.2025
Утрехт
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
РКС Ваалвейк
1 : 2
15.01.2025
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 2
05.10.2024
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
РКС Ваалвейк
2 : 2
28.04.2024
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Утрехт
1 : 1
16.12.2023
РКС Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
2 : 0
13.05.2023
РКС Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 1 тур
РКС Ваалвейк
2 : 2
06.08.2022
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 28 тур
РКС Ваалвейк
1 : 1
02.04.2022
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Утрехт
2 : 2
18.09.2021
РКС Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 25 тур
РКС Ваалвейк
1 : 2
06.03.2021
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Утрехт
3 : 1
27.09.2020
РКС Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 25 тур
РКС Ваалвейк
2 : 1
01.03.2020
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Утрехт
0 : 1
01.12.2019
РКС Ваалвейк
Чемпионат Голландии, 29 тур
Утрехт
2 : 0
28.03.2010
РКС Ваалвейк
Чемпионат Голландии, 1 тур
РКС Ваалвейк
0 : 1
01.08.2009
Утрехт
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Прогноз на матч

Форма «Утрехта» и его результативность говорят в пользу гостей, особенно учитывая слабость «Ваалвейка» в обороне. Хозяева почти не создают опасных моментов и с трудом реализуют редкие атаки. «Утрехт» способен контролировать игру и навязывать сопернику свой ритм. Маловероятно, что хозяева смогут навязать борьбу в текущем состоянии. Ожидается победа гостей с общим тоталом выше среднего.

Рекомендованные ставки и коэффициенты

  • Победа Утрехта – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.88
  • Индивидуальный тотал Утрехта больше 1.5 – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.95
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
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Автор: Мещеряков Денис
Нидерланды. Эредивизие Утрехт РКС Ваалвейк
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1.57
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Матч завершен
0 : 1
1.85
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