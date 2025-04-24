25 апреля в 30 туре Эредивизи на стадионе «Мандемакерс» пройдeт матч между «РКС Ваалвейк» и «Утрехтом». Хозяева продолжают бороться за выживание, а гости уверенно идут в верхней части таблицы и претендуют на участие в еврокубках. На первый взгляд, фаворит очевиден, но мотивация «Ваалвейка» и фактор домашнего поля могут внести интригу. В этом поединке важную роль сыграют дисциплина в защите и эффективность в атаке.
«РКС Ваалвейк»
Команда занимает 17 место и рискует вылететь по итогам сезона. За 29 туров она набрала лишь 19 очков, и последняя победа датируется началом марта. В последних пяти матчах «РКС Ваалвейк» забил всего 3 мяча (в среднем 0.6 за игру), а пропустил 9 (1.8 за игру). Очевидны проблемы как в атаке, так и в обороне. Лучший бомбардир – Оскар Завада, на счету которого 11 голов в 27 матчах, но он не получает достаточной поддержки от партнeров. Команда застряла в серии из 7 матчей без побед.
«Утрехт»
В противоположность сопернику, «Утрехт» находится на подъeме. Команда уверенно разгромила «Аякс» 4:0 в последнем туре и не проигрывает 4 игры подряд. За последние 5 матчей коллектив забил 11 голов (в среднем 2.2 за игру) и пропустил только 4. У команды надeжная защита и вариативная атака, в которой ключевым игроком является Мигель Родригес (9 голов в 22 матчах). «Утрехт» играет зрело, умеет адаптироваться к сопернику и стабильно набирает очки как дома, так и на выезде.
Факты о командах
«РКС Ваалвейк»
- Не выигрывает в 7 матчах подряд
- Пропускает в среднем 1.8 гола за игру
- Забивает в среднем 0.6 гола за матч
- Пропустил в 6 из 8 последних игр
«Утрехт»
- Не проигрывает в 4 турах подряд
- Забивает в каждом из 4 последних матчей
- В среднем забивает 2.2 и пропускает 0.8 за игру
- Набрал 10 очков в последних 4 турах
Прогноз на матч
Форма «Утрехта» и его результативность говорят в пользу гостей, особенно учитывая слабость «Ваалвейка» в обороне. Хозяева почти не создают опасных моментов и с трудом реализуют редкие атаки. «Утрехт» способен контролировать игру и навязывать сопернику свой ритм. Маловероятно, что хозяева смогут навязать борьбу в текущем состоянии. Ожидается победа гостей с общим тоталом выше среднего.
Рекомендованные ставки и коэффициенты
- Победа Утрехта – коэффициент 1.90
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.88
- Индивидуальный тотал Утрехта больше 1.5 – коэффициент 2.00
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95