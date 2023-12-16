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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - РКС Ваалвейк
Утрехт - РКС Ваалвейк: обзор матча 16 декабря 2023
Утрехт
16.12.2023, суббота, 18:30
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
1 : 1
Завершен
РКС Ваалвейк
28'
В. Йенсен
45+4'
М. Крамер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Утрехт - РКС Ваалвейк
Замена
Y. Leliendal
️️️️
С. Эль-Каруани
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
К. Фелида
88'
Замена
К. Фелида
️️️️
Д. ван ден Бейс
Замена
Й. Торнстра
️️️️
М. Азаркан
81'
73'
Замена
Ф. Стеванович
️️️️
Р. Нимейер
Замена
М. Азаркан
️️️️
О. Буссаид
73'
65'
Замена
Х. Гаари
️️️️
Г. Ремерато
63'
Желтая карточка
Ш. Адевойе
Замена
З. Икбал
️️️️
О. Фрауло
63'
Замена
Т. Бут
️️️️
Б. Рамселар
63'
58'
Желтая карточка
Я. Укили
Замена
О. Ромени
️️️️
М. Сентьенс
46'
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Крамер
ГОЛ! 1:0!
В. Йенсен
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
24
Ник Виргевер
(К)
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
70
Джан Боздоган
ЦП
29
Оскар Фрауло
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
80
Годфрид Ремерато
ОП
5
Яссин Укили
ЦП
5
Крис Локеса
АП
33
Рувен Нимейер
АП
10
Денильо Клеонис
ПВ
29
Михаэль Крамер
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Утрехт
16
Калвин Ратси
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
32
Yannick Leliendal
ЦЗ
44
Joshua Mukeh
ЦЗ
42
Rickson van Hees
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
18
Тэйлор Бут
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
17
Маруан Азаркан
ПВ
10
Оле Ромени
ЦФ
РКС Ваалвейк
1
Йерун Хувен
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
10
Филип Стеванович
ЛВ
11
Закария Баккали
ЛВ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Патрик Вруг
ЦП
8
Дауда Вайдман
ЦП
9
Давид Мин
ЦФ
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
4-5-1
1
Баркас
34
Эль-Каруани
6
Фламинго
24
Виргевер
5
тер Авест
29
Фрауло
55
Йенсен
23
Рамселар
20
Сентьенс
70
Боздоган
49
Буссаид
4-1-1-3-1
1
Вессен
33
ван ден Бейс
14
Мейерс
2
Леливелд
4
Адевойе
80
Ремерато
5
Укили
10
Клеонис
33
Нимейер
5
Локеса
29
Крамер
34
Эль-Каруани
32
32
34
Эль-Каруани
Азаркан
21
Торнстра
21
Торнстра
Азаркан
23
Рамселар
18
Бут
18
Бут
23
Рамселар
29
Фрауло
14
Икбал
14
Икбал
29
Фрауло
49
Буссаид
17
Азаркан
17
Азаркан
49
Буссаид
20
Сентьенс
10
Ромени
10
Ромени
20
Сентьенс
80
Ремерато
3
Гаари
3
Гаари
80
Ремерато
33
ван ден Бейс
6
Фелида
6
Фелида
33
ван ден Бейс
33
Нимейер
10
Стеванович
10
Стеванович
33
Нимейер
Остались в запасе
Утрехт
РКС Ваалвейк
16
Калвин Ратси
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
44
Joshua Mukeh
ЦЗ
42
Rickson van Hees
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
1
Йерун Хувен
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
8
Дауда Вайдман
ЦП
11
Закария Баккали
ЛВ
9
Давид Мин
ЦФ
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
16
Калвин Ратси
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
44
Joshua Mukeh
ЦЗ
42
Rickson van Hees
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
8
Дауда Вайдман
ЦП
11
Закария Баккали
ЛВ
9
Давид Мин
ЦФ
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Утрехт - РКС Ваалвейк
3
Всего ударов по воротам
5
3
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
12
1
Офсайды
1
1
Количество передач
179
200
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
1
2
Удары из пределов штрафной
3
0
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.76
0.12
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
Stadion Galgenwaard, Utrecht
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