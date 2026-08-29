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«Утрехт» – «ПСВ»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027

29 августа 2026 10:53
Утрехт - ПСВ
30 авг. 2026, воскресенье 13:15 | Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.91
Победа «ПСВ» с форой (-1)
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Матч 4-го тура нидерландской Высшей лиги (Эредивизи) между «Утрехтом» и «ПСВ» пройдет 30 августа в Утрехте на стадионе «Гальгенвард». Хозяева стартовали с одного очка и находятся в зоне вылета, а гости набрали семь очков и идут в тройке лидеров. При этом «ПСВ» имеет феноменальную серию в очных встречах – 12 матчей без поражений против «Утрехта», а также забивает в каждом из этих матчей. Сможет ли «Утрехт» прервать эту серию на своем поле или «ПСВ» продолжит доминировать?

Кто победит в матче

«Утрехт» подходит к игре в непростой ситуации – команда не может найти стабильность, пропуская в среднем 2,2 гола за последние пять матчей. В атаке хозяева действуют скромно – в среднем 1,0 гола за игру, хотя и забивают в трeх последних матчах. Дома «Утрехт» не проигрывает в семи из девяти последних матчей, что даeт надежду на положительный результат. Однако в очных встречах с «ПСВ» дела обстоят катастрофически: всего четыре победы в 67 матчах, а последние 12 игр остались без побед для «Утрехта». При этом хозяева забивают «ПСВ» в пяти последних очных встречах, что указывает на способность поражать ворота гранда.

«ПСВ» выглядит уверенно – команда не проигрывает в девяти последних матчах Эредивизи и набрала отличный ход. В атаке гости действуют мощно: в среднем за последние пять игр они забивают 2,4 гола за встречу, а голевая серия в очных встречах с «Утрехтом» насчитывает 12 матчей подряд. Оборона «ПСВ» небезупречна – пропускают в среднем 1,6 гола за игру, и команда пропускает в четырeх последних матчах, что даeт хозяевам шанс. Однако историческое преимущество и текущая форма склоняют чашу весов в пользу гостей. «ПСВ» выиграл 50 из 67 очных встреч и не знает поражений от «Утрехта» с 2024 года.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «ПСВ». Гости имеют подавляющее преимущество в личных встречах, мощную атаку и стабильную форму, тогда как «Утрехт», при своей домашней неуступчивости, уступает по всем ключевым показателям и не может обыграть «ПСВ» уже много лет.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «ПСВ» имеет колоссальный перевес – 50 побед против 4 у «Утрехта» при 13 ничьих. Последние 12 матчей остались без поражений для «ПСВ» (девять побед и три ничьи), причeм гости забивали в каждом из этих матчей. Текущая форма «ПСВ» значительно лучше – они лидируют в таблице и набрали отличный ход, тогда как «Утрехт» борется за выживание. Это даeт «ПСВ» серьeзное психологическое преимущество перед игрой в Утрехте.

Личные встречи
Побед - 2 (6%)
Ничьих - 8 (23%)
Побед - 25 (71%)
32
Забитых мячей
87
0.91
В среднем за матч
2.49
3:0
Крупнейшая победа
7:1
Самый результативный матч
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Утрехт
1 : 7
24.09.2017
ПСВ
Самая крупная ничья
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
ПСВ
2 : 2
15.02.2025
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Утрехт
1 : 6
30.08.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
ПСВ
4 : 3
04.04.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Утрехт
1 : 2
21.12.2025
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
ПСВ
2 : 2
15.02.2025
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Утрехт
2 : 5
01.12.2024
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Утрехт
1 : 1
21.01.2024
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
ПСВ
2 : 0
12.08.2023
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Утрехт
2 : 2
19.02.2023
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
6 : 1
16.10.2022
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Утрехт
0 : 1
13.03.2022
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 15 тур
ПСВ
4 : 1
04.12.2021
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
1 : 1
16.05.2021
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 12 тур
ПСВ
2 : 1
13.12.2020
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 32 тур
ПСВ
0 : 0
25.04.2020
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
3 : 0
19.10.2019
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Утрехт
2 : 2
10.02.2019
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 1 тур
ПСВ
4 : 0
11.08.2018
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 26 тур
ПСВ
3 : 0
03.03.2018
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Утрехт
1 : 7
24.09.2017
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 22 тур
ПСВ
3 : 0
12.02.2017
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Утрехт
1 : 2
06.08.2016
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Утрехт
0 : 2
07.02.2016
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 12 тур
ПСВ
3 : 1
08.11.2015
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 22 тур
ПСВ
3 : 1
07.02.2015
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 5
26.10.2014
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 27 тур
ПСВ
1 : 0
08.03.2014
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Утрехт
1 : 5
15.12.2013
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 23 тур
ПСВ
2 : 1
16.02.2013
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Утрехт
1 : 0
16.09.2012
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Утрехт
1 : 1
22.01.2012
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 9 тур
ПСВ
1 : 0
15.10.2011
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 28 тур
ПСВ
1 : 0
20.03.2011
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
1 : 2
07.11.2010
ПСВ
Чемпионат Голландии, 21 тур
ПСВ
2 : 1
03.02.2010
Утрехт
Чемпионат Голландии, 9 тур
Утрехт
0 : 0
04.10.2009
ПСВ
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
21
Neville Nwankwo
ЦЗ
2
Сиб Хореманс
ПЗ
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
20
Дани де Вит
(К) ЦП
11
Ángel Alarcón
ЦП
34
Дави ван ден Берг
ЦП
6
Guus Offerhaus
ЦП
9
A. Stepanov
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
ПСВ
32
Матей Коварж
ВР
17
Мауро Жуниор
(К) ЛЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
7
Рубен ван Боммел
ЛВ
24
Кодаи Сано
ЦП
31
Noah Fernandez
ЦП
20
Гус Тил
АП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Утрехт
1
Michael Brouwer
ВР
33
Kevin Gadellaa
ВР
32
Per Kloosterboer
ЦЗ
35
Viggo Plantinga
ЦЗ
24
Jamie Schuldes
ЦЗ
53
Ferdinand Pohl
ЦЗ
15
Адриан Блэйк
ЛВ
14
Зидан Икбал
ЦП
47
Emmanuel Owen
ЦФ
17
Sem van Duijn
ЦФ
ПСВ
1
Ник Олий
ВР
41
Khadim Ngom
ВР
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
10
Пауль Ваннер
АП
21
Свен Мейнанс
ПП
19
Эсмир Байрактаревич
ПВ
37
Amir Bouhamdi
ЦФ
4-4-1-1
1
Баркас
92
Загре
2
Хореманс
21
23
Вестерлунд
20
де Вит
34
ван ден Берг
6
11
10
Катлин
9
4-2-3-1
32
Коварж
8
Дест
6
Фламинго
4
Обиспо
17
Жуниор
24
Сано
31
5
Перишич
20
Тил
7
ван Боммел
9
Пепи
11
15
Блэйк
15
Блэйк
11
34
ван ден Берг
14
Икбал
14
Икбал
34
ван ден Берг
23
Вестерлунд
32
32
23
Вестерлунд
92
Загре
47
47
92
Загре
10
Катлин
17
17
10
Катлин
31
10
Ваннер
10
Ваннер
31
5
Перишич
19
Байрактаревич
19
Байрактаревич
5
Перишич
9
Пепи
21
Мейнанс
21
Мейнанс
9
Пепи
4
Обиспо
3
Гасиоровски
3
Гасиоровски
4
Обиспо
7
ван Боммел
37
37
7
ван Боммел
Остались в запасе
Утрехт
ПСВ
1
Michael Brouwer
ВР
33
Kevin Gadellaa
ВР
35
Viggo Plantinga
ЦЗ
24
Jamie Schuldes
ЦЗ
53
Ferdinand Pohl
ЦЗ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
1
Ник Олий
ВР
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
41
Khadim Ngom
ВР
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
1
Michael Brouwer
ВР
33
Kevin Gadellaa
ВР
35
Viggo Plantinga
ЦЗ
24
Jamie Schuldes
ЦЗ
53
Ferdinand Pohl
ЦЗ
Остались в запасе
1
Ник Олий
ВР
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
41
Khadim Ngom
ВР
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Петер Бош
Утрехт
Точно не сыграют
Jaygo van Ommeren
ЦП
Oualid Agougil
ЦЗ
Алонзо Энгванда
ОП
Виктор Йенсен
ЦП
Милиано Джонатанс
ПВ
Ноа Огайо
ЦФ
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Кевин Паредес
ЛП
ПСВ
Точно не сыграют
Алассан Плеа
ЦФ
Йерди Схаутен
ЦП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «ПСВ». Гости имеют подавляющее преимущество в очных встречах, регулярно забивают «Утрехту» и находятся в отличной форме, тогда как хозяева пропускают много и не могут обыграть «ПСВ» уже 12 матчей подряд. Рекомендуемая ставка – победа «ПСВ» с форой (-1) с коэффициентом 1.91. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура Высшей лиги между «Утрехтом» и «ПСВ» состоится 30 августа в Утрехте на стадионе «Гальгенвард» и начнется в 13:15 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе БЕТСИТИ.

«Утрехт» – «ПСВ»: смотреть онлайн.

1.91
Победа «ПСВ» с форой (-1)
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Автор: Гроховский Сергей
Нидерланды. Эредивизие ПСВ Утрехт
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