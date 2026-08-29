Матч 4-го тура нидерландской Высшей лиги (Эредивизи) между «Утрехтом» и «ПСВ» пройдет 30 августа в Утрехте на стадионе «Гальгенвард». Хозяева стартовали с одного очка и находятся в зоне вылета, а гости набрали семь очков и идут в тройке лидеров. При этом «ПСВ» имеет феноменальную серию в очных встречах – 12 матчей без поражений против «Утрехта», а также забивает в каждом из этих матчей. Сможет ли «Утрехт» прервать эту серию на своем поле или «ПСВ» продолжит доминировать?

Кто победит в матче

«Утрехт» подходит к игре в непростой ситуации – команда не может найти стабильность, пропуская в среднем 2,2 гола за последние пять матчей. В атаке хозяева действуют скромно – в среднем 1,0 гола за игру, хотя и забивают в трeх последних матчах. Дома «Утрехт» не проигрывает в семи из девяти последних матчей, что даeт надежду на положительный результат. Однако в очных встречах с «ПСВ» дела обстоят катастрофически: всего четыре победы в 67 матчах, а последние 12 игр остались без побед для «Утрехта». При этом хозяева забивают «ПСВ» в пяти последних очных встречах, что указывает на способность поражать ворота гранда.

«ПСВ» выглядит уверенно – команда не проигрывает в девяти последних матчах Эредивизи и набрала отличный ход. В атаке гости действуют мощно: в среднем за последние пять игр они забивают 2,4 гола за встречу, а голевая серия в очных встречах с «Утрехтом» насчитывает 12 матчей подряд. Оборона «ПСВ» небезупречна – пропускают в среднем 1,6 гола за игру, и команда пропускает в четырeх последних матчах, что даeт хозяевам шанс. Однако историческое преимущество и текущая форма склоняют чашу весов в пользу гостей. «ПСВ» выиграл 50 из 67 очных встреч и не знает поражений от «Утрехта» с 2024 года.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «ПСВ». Гости имеют подавляющее преимущество в личных встречах, мощную атаку и стабильную форму, тогда как «Утрехт», при своей домашней неуступчивости, уступает по всем ключевым показателям и не может обыграть «ПСВ» уже много лет.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «ПСВ» имеет колоссальный перевес – 50 побед против 4 у «Утрехта» при 13 ничьих. Последние 12 матчей остались без поражений для «ПСВ» (девять побед и три ничьи), причeм гости забивали в каждом из этих матчей. Текущая форма «ПСВ» значительно лучше – они лидируют в таблице и набрали отличный ход, тогда как «Утрехт» борется за выживание. Это даeт «ПСВ» серьeзное психологическое преимущество перед игрой в Утрехте.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «ПСВ». Гости имеют подавляющее преимущество в очных встречах, регулярно забивают «Утрехту» и находятся в отличной форме, тогда как хозяева пропускают много и не могут обыграть «ПСВ» уже 12 матчей подряд. Рекомендуемая ставка – победа «ПСВ» с форой (-1) с коэффициентом 1.91. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура Высшей лиги между «Утрехтом» и «ПСВ» состоится 30 августа в Утрехте на стадионе «Гальгенвард» и начнется в 13:15 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе БЕТСИТИ.