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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - ПСВ
Утрехт - ПСВ: обзор матча 19 октября 2019
Утрехт
19.10.2019, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 10 тур
3 : 0
Завершен
ПСВ
49'
С. ван де Стрек
82'
А. Махер
82'
А. Махер
90+3'
Ш. Клайбер
90+3'
Ш. Клайбер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - ПСВ
ГОЛ! 5:0!
Ш. Клайбер
Пас отдал
U. Emanuelson
90'
+3
ГОЛ! 4:0!
Ш. Клайбер
Пас отдал
У. Эмануэльсон
90'
+3
86'
Замена
️️️️
Э. Гутьеррес
ГОЛ! 3:0!
А. Махер
Пас отдал
С. Густафсон
82'
ГОЛ! 2:0!
А. Махер
Пас отдал
С. Густафсон
82'
Замена
️️️️
G. Troupee
80'
78'
Замена
️️️️
K. Mitroglou
Замена
️️️️
U. Emanuelson
76'
74'
Красная карточка
Й. Хендрикс
74'
Красная карточка
Й. Хендрикс
72'
Замена
️️️️
К. Гакпо
70'
Желтая карточка
Д. Дюмфрис
70'
Желтая карточка
Д. Дюмфрис
68'
Красная карточка
Н. Виргевер
68'
Красная карточка
Н. Виргевер
ГОЛ! 1:0!
С. ван де Стрек
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Мартен Пас
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
9
Джирано Керк
ЦП
14
Виллем Янссен
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
20
Йоррит Хендрикс
ОП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
20
Рицу Доан
ПВ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Утрехт
1
Давид Йенсен
ВР
20
Джованни Труп
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
13
Рико Штридер
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
28
Urby Emanuelson
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
9
Jean-Christophe Bahebeck
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
ПСВ
87
Роббин Рюйтер
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
6
Daniel Schwaab
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
17
Ibrahim Afellay
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
30
Райан Томас
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
11
Konstantinos Mitroglou
ЦФ
3-1-5-1
1
Пас
4
Хогма
2
ван дер Маарел
2
Клайбер
8
ван Овереем
14
Янссен
86
Густафсон
23
Рамселар
6
Махер
9
Керк
22
ван де Стрек
2-2-3-1-2
41
Зут
32
Баумгартль
24
Виргевер
13
Росарио
20
Хендрикс
24
Дюмфрис
23
Садилек
52
Ихаттарен
20
Доан
14
Мален
34
Бергвейн
20
20
28
28
18
Гакпо
18
Гакпо
35
Гутьеррес
35
Гутьеррес
11
11
Остались в запасе
Утрехт
ПСВ
7
Исса Абасс
ЛВ
1
Давид Йенсен
ВР
20
Джованни Труп
ЦЗ
13
Рико Штридер
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
9
Jean-Christophe Bahebeck
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
77
Брума
ЛВ
87
Роббин Рюйтер
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
6
Daniel Schwaab
ЦЗ
17
Ibrahim Afellay
ЦП
30
Райан Томас
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Остались в запасе
7
Исса Абасс
ЛВ
1
Давид Йенсен
ВР
20
Джованни Труп
ЦЗ
13
Рико Штридер
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
9
Jean-Christophe Bahebeck
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Остались в запасе
77
Брума
ЛВ
87
Роббин Рюйтер
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
6
Daniel Schwaab
ЦЗ
17
Ibrahim Afellay
ЦП
30
Райан Томас
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Марк ван Боммел
Статистика матча Утрехт - ПСВ
4
2
Красные карточки
0
4
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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