Матч 3 тура чемпионата Нидерландов между роттердамской «Спартой» и «Утрехтом» пройдет 22 августа 2026 года в Роттердаме на «Спарта-Стадионе». Хозяева находятся в середине таблицы (12-е место, три очка) после победы над «Телстаром» (3:1) и поражения от «Фейеноорда» (0:1). Гости, напротив, переживают глубокий кризис – три поражения подряд, последнее из которых – разгром от АЗ Алкмар (1:4), и занимают 14-е место с нулeм очков. При этом «Спарта» имеет преимущество в очных встречах, забивая в семи последних матчах против «Утрехта». Сможет ли хозяева воспользоваться кризисом соперника и взять три очка, или «Утрехт» прервeт свою неудачную серию и начнeт восхождение по таблице?

Кто победит в матче

«Спарта» подходит к игре с психологическим преимуществом и стабильной атакой в очных встречах. Команда забивает в семи последних матчах против «Утрехта», а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,20 гола. В стартовом туре роттердамцы одержали победу над «Телстаром» (3:1), хотя затем уступили «Фейеноорду» (0:1). Оборона хозяев действует небезупречно – в среднем 1,20 пропущенного мяча за последние пять игр, но дома «Спарта» обычно играет надeжнее. Важно, что «Утрехт» пропускает в трeх последних матчах, что даeт хозяевам хорошие шансы на гол. Домашняя поддержка и уверенность в очных встречах должны помочь «Спарте» доминировать.

«Утрехт» находится в глубоком кризисе – три поражения подряд, причeм в атаке команда действует крайне слабо: в среднем 0,60 гола за последние пять игр. В стартовых турах они уступили «Гронингену» (1:2) и разгромно проиграли АЗ Алкмар (1:4). Оборона гостей также нестабильна – в среднем 1,60 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в трeх последних матчах. В очных встречах с «Спартой» у «Утрехта» также проблемы: они забивают в семи последних матчах против этого соперника, но общая статистика (26 побед в истории против 14 у «Спарты») не помогает им в текущей ситуации. Гостям будет сложно переломить ход матча на выезде при такой форме.

Итоговый вывод: «Спарта» находится в лучшей форме, имеет преимущество в очных встречах на своeм поле и стабильно забивает «Утрехту». Гости переживают кризис, не могут выиграть три матча и слабо действуют в атаке. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Утрехт» имеет перевес: 26 побед против 14 у «Спарты», ещe 11 матчей завершились вничью. Однако в последние годы «Спарта» выглядит увереннее: она забивает в семи последних очных встречах, а в последних двух матчах на своeм поле одержала победы над «Утрехтом» (2:1 и 1:0). Текущая форма «Утрехта» – три поражения подряд, тогда как «Спарта» стабильна дома. Это делает победу хозяев наиболее вероятным сценарием.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Спарты» в основное время. Стабильная атака в очных встречах, кризис «Утрехта» (три поражения подряд) и домашняя поддержка делают роттердамцев фаворитами. Гости способны забить, но их проблемы в атаке и обороне слишком серьeзны, чтобы рассчитывать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Спарты» с коэффициентом 2,60. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура чемпионата Нидерландов между «Спартой» и «Утрехтом» состоится 22 августа 2026 года в Роттердаме на «Спарта-Стадионе» и начнется в 19:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.