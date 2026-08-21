Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спарта» – «Утрехт»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027

21 августа 2026 12:16
Утрехт - АЗ Алкмаар
15 авг. 2026, суббота 19:45 | Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.60
Победа «Спарты»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Матч 3 тура чемпионата Нидерландов между роттердамской «Спартой» и «Утрехтом» пройдет 22 августа 2026 года в Роттердаме на «Спарта-Стадионе». Хозяева находятся в середине таблицы (12-е место, три очка) после победы над «Телстаром» (3:1) и поражения от «Фейеноорда» (0:1). Гости, напротив, переживают глубокий кризис – три поражения подряд, последнее из которых – разгром от АЗ Алкмар (1:4), и занимают 14-е место с нулeм очков. При этом «Спарта» имеет преимущество в очных встречах, забивая в семи последних матчах против «Утрехта». Сможет ли хозяева воспользоваться кризисом соперника и взять три очка, или «Утрехт» прервeт свою неудачную серию и начнeт восхождение по таблице?

Кто победит в матче

«Спарта» подходит к игре с психологическим преимуществом и стабильной атакой в очных встречах. Команда забивает в семи последних матчах против «Утрехта», а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,20 гола. В стартовом туре роттердамцы одержали победу над «Телстаром» (3:1), хотя затем уступили «Фейеноорду» (0:1). Оборона хозяев действует небезупречно – в среднем 1,20 пропущенного мяча за последние пять игр, но дома «Спарта» обычно играет надeжнее. Важно, что «Утрехт» пропускает в трeх последних матчах, что даeт хозяевам хорошие шансы на гол. Домашняя поддержка и уверенность в очных встречах должны помочь «Спарте» доминировать.

«Утрехт» находится в глубоком кризисе – три поражения подряд, причeм в атаке команда действует крайне слабо: в среднем 0,60 гола за последние пять игр. В стартовых турах они уступили «Гронингену» (1:2) и разгромно проиграли АЗ Алкмар (1:4). Оборона гостей также нестабильна – в среднем 1,60 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в трeх последних матчах. В очных встречах с «Спартой» у «Утрехта» также проблемы: они забивают в семи последних матчах против этого соперника, но общая статистика (26 побед в истории против 14 у «Спарты») не помогает им в текущей ситуации. Гостям будет сложно переломить ход матча на выезде при такой форме.

Итоговый вывод: «Спарта» находится в лучшей форме, имеет преимущество в очных встречах на своeм поле и стабильно забивает «Утрехту». Гости переживают кризис, не могут выиграть три матча и слабо действуют в атаке. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Утрехт» имеет перевес: 26 побед против 14 у «Спарты», ещe 11 матчей завершились вничью. Однако в последние годы «Спарта» выглядит увереннее: она забивает в семи последних очных встречах, а в последних двух матчах на своeм поле одержала победы над «Утрехтом» (2:1 и 1:0). Текущая форма «Утрехта» – три поражения подряд, тогда как «Спарта» стабильна дома. Это делает победу хозяев наиболее вероятным сценарием.

Личные встречи
Побед - 13 (35%)
Ничьих - 10 (27%)
Побед - 14 (38%)
58
Забитых мячей
68
1.57
В среднем за матч
1.84
6:2
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Утрехт
6 : 2
08.03.2015
АЗ Алкмаар
Самая крупная ничья
Голландия. Эредивизие, 19 тур
АЗ Алкмаар
5 : 5
28.01.2023
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Утрехт
1 : 4
15.08.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Утрехт
2 : 0
01.03.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
4 : 1
26.10.2025
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Утрехт
0 : 0
18.01.2025
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
29.09.2024
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
3 : 3
19.05.2024
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Утрехт
1 : 1
03.12.2023
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 19 тур
АЗ Алкмаар
5 : 5
28.01.2023
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Утрехт
1 : 2
09.10.2022
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Утрехт
2 : 2
11.05.2022
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 9 тур
АЗ Алкмаар
5 : 1
17.10.2021
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 19 тур
АЗ Алкмаар
0 : 1
27.01.2021
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Утрехт
2 : 2
27.12.2020
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 33 тур
АЗ Алкмаар
0 : 0
03.05.2020
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Утрехт
0 : 3
23.11.2019
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 18 тур
АЗ Алкмаар
3 : 0
19.01.2019
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Утрехт
2 : 1
20.10.2018
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Утрехт
1 : 1
19.01.2018
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 9 тур
АЗ Алкмаар
3 : 0
22.10.2017
Утрехт
Голландия. Эредивизие, Финал
Утрехт
3 : 0
28.05.2017
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, Финал
АЗ Алкмаар
3 : 0
25.05.2017
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
2 : 3
14.05.2017
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Утрехт
1 : 2
21.08.2016
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
1 : 3
08.05.2016
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 17 тур
АЗ Алкмаар
2 : 2
19.12.2015
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Утрехт
6 : 2
08.03.2015
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 17 тур
АЗ Алкмаар
0 : 3
20.12.2014
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 24 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
15.02.2014
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Утрехт
2 : 0
25.08.2013
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 30 тур
АЗ Алкмаар
6 : 0
14.04.2013
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Утрехт
2 : 1
02.12.2012
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Утрехт
3 : 0
19.02.2012
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 14 тур
АЗ Алкмаар
2 : 0
25.11.2011
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
5 : 1
15.05.2011
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 7 тур
АЗ Алкмаар
1 : 0
25.09.2010
Утрехт
Чемпионат Голландии, 30 тур
АЗ Алкмаар
2 : 0
03.04.2010
Утрехт
Чемпионат Голландии, 8 тур
Утрехт
1 : 0
26.09.2009
АЗ Алкмаар
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
53
Ferdinand Pohl
ЦЗ
2
Сиб Хореманс
ПЗ
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
20
Дани де Вит
(К) ЦП
11
Ángel Alarcón
ЦП
6
Guus Offerhaus
ЦП
9
A. Stepanov
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
АЗ Алкмаар
28
Jari De Busser
ВР
5
Матео Чавес
ЛАЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
22
Элайджа Дейкстра
ПЗ
7
Весли Патати
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
(К) ОП
4
Льюис Схаутен
ЦП
21
Dave Kwakman
ЦП
10
Кес Смит
ЦП
11
Ро-Занжело Даал
ЛФ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Утрехт
1
Michael Brouwer
ВР
33
Kevin Gadellaa
ВР
21
Neville Nwankwo
ЦЗ
32
Per Kloosterboer
ЦЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
15
Адриан Блэйк
ЛВ
8
Йорис ван Овереем
ОП
34
Дави ван ден Берг
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
3
Matisse Didden
ЦФ
47
Emmanuel Owen
ЦФ
9
Давид Мин
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
31
R. Ichihara
ЦЗ
14
Billy van Duijl
ЦЗ
2
Сейя Майкума
ПЗ
75
Hessel de Wit
ЦП
33
Matej Sin
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
17
Sem van Duijn
ЦФ
24
A. Oufkir
ЦФ
18
Bendegúz Kovács
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Баркас
2
Хореманс
44
Эрдхуйзен
53
92
Загре
23
Вестерлунд
20
де Вит
11
6
10
Катлин
9
2-2-3-1-2
28
22
Дейкстра
3
Гос
6
Коопмейнерс
5
Чавес
4
Схаутен
21
10
Смит
7
Патати
9
Мердинк
11
Даал
20
де Вит
30
Паредес
30
Паредес
20
де Вит
10
Катлин
34
ван ден Берг
34
ван ден Берг
10
Катлин
53
15
Блэйк
15
Блэйк
53
44
Эрдхуйзен
3
3
44
Эрдхуйзен
10
Смит
31
31
10
Смит
6
Коопмейнерс
2
Майкума
2
Майкума
6
Коопмейнерс
7
Патати
14
Стенгс
14
Стенгс
7
Патати
11
Даал
24
24
11
Даал
Остались в запасе
Утрехт
АЗ Алкмаар
1
Michael Brouwer
ВР
33
Kevin Gadellaa
ВР
21
Neville Nwankwo
ЦЗ
32
Per Kloosterboer
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
14
Зидан Икбал
ЦП
47
Emmanuel Owen
ЦФ
9
Давид Мин
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
14
Billy van Duijl
ЦЗ
75
Hessel de Wit
ЦП
33
Matej Sin
ЦП
17
Sem van Duijn
ЦФ
18
Bendegúz Kovács
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
1
Michael Brouwer
ВР
33
Kevin Gadellaa
ВР
21
Neville Nwankwo
ЦЗ
32
Per Kloosterboer
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
14
Зидан Икбал
ЦП
47
Emmanuel Owen
ЦФ
9
Давид Мин
ЦФ
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
14
Billy van Duijl
ЦЗ
75
Hessel de Wit
ЦП
33
Matej Sin
ЦП
17
Sem van Duijn
ЦФ
18
Bendegúz Kovács
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Мартен Мартенс
Утрехт
Точно не сыграют
Oualid Agougil
ЦЗ
Алонзо Энгванда
ОП
Виктор Йенсен
ЦП
Милиано Джонатанс
ПВ
Ноа Огайо
ЦФ
АЗ Алкмаар
Точно не сыграют
Йорди Класи
ЦП
Jizz Hornkamp
ЦФ
Денсо Касиус
ПЗ
Andrea Natali
ЦЗ
Трой Пэррот
ЦФ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Спарты» в основное время. Стабильная атака в очных встречах, кризис «Утрехта» (три поражения подряд) и домашняя поддержка делают роттердамцев фаворитами. Гости способны забить, но их проблемы в атаке и обороне слишком серьeзны, чтобы рассчитывать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Спарты» с коэффициентом 2,60. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура чемпионата Нидерландов между «Спартой» и «Утрехтом» состоится 22 августа 2026 года в Роттердаме на «Спарта-Стадионе» и начнется в 19:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Спарта» – «Утрехт»: смотреть онлайн.

2.60
Победа «Спарты»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Ланьков Роман
Нидерланды. Эредивизие АЗ Алкмаар Утрехт
Другие прогнозы
06.11.2026
03:30
2.30
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро - Баия
Тотал больше 3.5
06.11.2026
14:00
2.00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье - Верес
«Верес» с форой (+1.5)
06.11.2026
14:00
2.30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь - Левый берег
«Оболонь» с форой (0)
06.11.2026
18:00
1.95
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель - Арсенал
«Арсенал Дзержинск» не забьет
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+