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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Утрехт
АЗ Алкмаар - Утрехт: обзор матча 28 января 2023
АЗ Алкмаар
28.01.2023, суббота, 23:00
Голландия. Эредивизие, 19 тур
5 : 5
Завершен
Утрехт
20'
М. Деккер
31'
В. Павлидис
34'
В. Павлидис
70'
М. де Вит
78'
В. Павлидис
12'
А. Дувикас
17'
А. Дувикас
41'
Н. Виргевер
65'
А. Дувикас
80'
С. ван де Стрек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Утрехт
90'
+2
Желтая карточка
Н. Виргевер
Замена
М. ван Бредероде
️️️️
Й. Одгор
89'
84'
Замена
Х. тер Авест
️️️️
Ш. Клайбер
80'
ГОЛ! 5:5!
С. ван де Стрек
Пас отдал
А. Дувикас
80'
Замена
Д. Санчес-Фернандес
️️️️
О. Буссаид
ГОЛ! 5:4!
В. Павлидис
Пас отдал
М. де Вит
78'
ГОЛ! 4:4!
М. де Вит
Пас отдал
Т. Рейндерс
70'
65'
ГОЛ! 3:4!
А. Дувикас
Пас отдал
Т. Бут
Замена
М. де Вит
️️️️
М. Керкез
60'
Замена
Ю. Бараши
️️️️
Д. Михайлович
60'
Замена
З. Ванхесден
️️️️
М. Деккер
44'
41'
ГОЛ! 3:3!
Н. Виргевер
Пас отдал
А. Дувикас
ГОЛ! 3:2!
В. Павлидис
Пас отдал
Д. Михайлович
34'
ГОЛ! 2:2!
В. Павлидис
31'
ГОЛ! 1:2!
М. Деккер
20'
17'
ГОЛ! 0:2!
А. Дувикас
Пас отдал
Д. Боздоган
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Дувикас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
13
Мэтью Райан
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
21
Йенс Одгор
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
21
Йенс Торнстра
ОП
70
Джан Боздоган
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
АЗ Алкмаар
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Утрехт
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
20
Лук Броуверс
ОП
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЦП
41
Наоки Маэда
ЦП
8
Амин Юнес
АП
10
Дишон Редан
ЦФ
21
Рубен Клюйверт
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
4-2-1-3
13
Райан
6
Керкез
4
Хацидиакос
23
Деккер
28
Сугавара
14
Рейндерс
8
Класи
10
Михайлович
14
Павлидис
21
Карлссон
21
Одгор
4-1-3-1-1
1
Баркас
2
Клайбер
93
Саньян
24
Виргевер
3
ван дер Хоорн
21
Торнстра
70
Боздоган
18
Бут
22
ван де Стрек
49
Буссаид
9
Дувикас
6
Керкез
34
де Вит
34
де Вит
6
Керкез
23
Деккер
13
Ванхесден
13
Ванхесден
23
Деккер
21
Одгор
9
ван Бредероде
9
ван Бредероде
21
Одгор
10
Михайлович
9
Бараши
9
Бараши
10
Михайлович
2
Клайбер
5
тер Авест
5
тер Авест
2
Клайбер
49
Буссаид
30
Санчес-Фернандес
30
Санчес-Фернандес
49
Буссаид
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Утрехт
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
3
Вутер Гос
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
15
Майкель Лахдо
ЛВ
Главный тренер
Паскаль Янсен
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
20
Лук Броуверс
ОП
41
Наоки Маэда
ЦП
8
Амин Юнес
АП
10
Дишон Редан
ЦФ
21
Рубен Клюйверт
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
3
Вутер Гос
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
15
Майкель Лахдо
ЛВ
Остались в запасе
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
20
Лук Броуверс
ОП
41
Наоки Маэда
ЦП
8
Амин Юнес
АП
10
Дишон Редан
ЦФ
21
Рубен Клюйверт
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча АЗ Алкмаар - Утрехт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 0
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
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