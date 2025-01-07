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Паскаль Янсен
Паскаль Янсен
Нидерланды
2 мая 1973 (53)
Тренер
Статистика
Новости
Фото
Бывший клуб Черчесова и Станковича назначил нового тренера
2025.01.07 17:21
Фото
Тренер, которым интересовался «Спартак», возглавил бывшую команду Станковича
2024.06.13 19:33
4
Янсен заявил, что работа в России не противоречит его принципам
2024.05.05 16:04
1
Янсен объяснил, почему не возглавил «Спартак»
2024.05.05 13:41
20
Янсен дал окончательный ответ «Спартаку»
2024.04.29 13:46
20
«Спартак» вряд ли назначит Янсена
2024.04.20 13:00
1
«Спартак» выбирает между двумя тренерами
2024.04.20 10:59
11
Орлов призвал очистить «Спартак» от секонд-хенда и предложил двух российских тренеров
2024.04.16 11:30
13
Стало известно, сколько «Спартак» заплатил Абаскалю за расторжение контракта
2024.04.16 10:23
28
Бушманов ответил, кто должен возглавить «Спартак» вместо Абаскаля
2024.04.15 14:56
9
Инсайдер Романо назвал главного кандидата на пост тренера «Спартака»
2024.04.14 22:04
6
Корнеев оценил кандидатов на пост главного тренера «Спартака»
2024.04.12 13:22
4
Комментатор Моссаковский рассказал о трех тренерах, которые обсуждались на совете директоров «Спартака»
2024.04.12 10:13
8
Булыкин оценил перспективы Янсена в случае назначения в «Спартак»
2024.04.09 17:09
Экс-президент «Спартака»: «Янсен такой же непонятный пассажир, как и Абаскаль»
2024.04.09 15:42
5
Нагучев дал характеристику работе Янсена в «АЗ Алкмаар»
2024.04.09 08:30
7
Названо условие для назначения Янсена тренером «Спартака»
2024.04.09 08:15
6
Реакция Мостового на возможное назначение Янсена тренером «Спартака»
2024.04.09 00:41
3
Янсен не прилетел в Москву на переговоры со «Спартаком»: известна причина
2024.04.08 22:56
У «Спартака» есть три кандидата на замену Абаскалю: одного из них хочет видеть министр Лавров
2024.04.08 22:22
28
В Нидерландах отреагировали на возможное назначение Янсена в «Спартак»
2024.04.08 21:21
8
⚡ Стало известно, кто заменит Абаскаля в «Спартаке»
2024.04.08 20:33
29
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