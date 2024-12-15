Статистика по турнирам
Венгрия. Национальный чемпионат, 17 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 1 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 8 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 7 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 6 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 4 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 3 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 2 тур