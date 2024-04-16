Орлов призвал очистить «Спартак» от секонд-хенда и предложил двух российских тренеров

Комментатор Геннадий Орлов предолжил рассмотреть в качестве нового главного тренера «Спартака» кандидатуры Сергея Юрана и Андрея Тихонова.
– Шансов на спасение сезона у «Спартака» никаких нет. На что шансы? Им сейчас надо вообще команду сделать. Ведь тренер – это еще 10 человек. Должна быть команда тренеров.
Какого-то хотят голландца сюда привезти, я слышал… Зачем? Надо своего брать, надо восстанавливать, надо очищать эту конюшню от секонд-хенда, который в команде. Это же секонд-хенд. А хотят, как я слышал, взять голландского тренера. Ну и что будет?
– А кого? Черчесова? Карпина? Как вы думаете?
– А почему не Тихонова? А почему не Юрана? Они же все спартаковцы. Ну так тогда болельщики хотя бы будут понимать, что взяли спартаковцев. Болельщиков своих-то пожалейте.
- Гильермо Абаскаль был уволен из «Спартака» 14 апреля, он возглавлял команду с июня 2022 года.
- И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
- Одним из кандидатов в главные тренеры «Спартака» называют нидерландца Паскаля Янсена.
- «Спартак» за 23 матча набрал 35 очков и располагается на 7-м месте в РПЛ.