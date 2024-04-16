Орлов призвал очистить «Спартак» от секонд-хенда и предложил двух российских тренеров

Комментатор Геннадий Орлов предолжил рассмотреть в качестве нового главного тренера «Спартака» кандидатуры Сергея Юрана и Андрея Тихонова.

– Шансов на спасение сезона у «Спартака» никаких нет. На что шансы? Им сейчас надо вообще команду сделать. Ведь тренер – это еще 10 человек. Должна быть команда тренеров.

Какого-то хотят голландца сюда привезти, я слышал… Зачем? Надо своего брать, надо восстанавливать, надо очищать эту конюшню от секонд-хенда, который в команде. Это же секонд-хенд. А хотят, как я слышал, взять голландского тренера. Ну и что будет?

– А кого? Черчесова? Карпина? Как вы думаете?

– А почему не Тихонова? А почему не Юрана? Они же все спартаковцы. Ну так тогда болельщики хотя бы будут понимать, что взяли спартаковцев. Болельщиков своих-то пожалейте.