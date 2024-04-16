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    • Орлов призвал очистить «Спартак» от секонд-хенда и предложил двух российских тренеров

    Орлов призвал очистить «Спартак» от секонд-хенда и предложил двух российских тренеров

    Комментатор Геннадий Орлов предолжил рассмотреть в качестве нового главного тренера «Спартака» кандидатуры Сергея Юрана и Андрея Тихонова.

    – Шансов на спасение сезона у «Спартака» никаких нет. На что шансы? Им сейчас надо вообще команду сделать. Ведь тренер – это еще 10 человек. Должна быть команда тренеров.

    Какого-то хотят голландца сюда привезти, я слышал… Зачем? Надо своего брать, надо восстанавливать, надо очищать эту конюшню от секонд-хенда, который в команде. Это же секонд-хенд. А хотят, как я слышал, взять голландского тренера. Ну и что будет?

    – А кого? Черчесова? Карпина? Как вы думаете?

    – А почему не Тихонова? А почему не Юрана? Они же все спартаковцы. Ну так тогда болельщики хотя бы будут понимать, что взяли спартаковцев. Болельщиков своих-то пожалейте.

    • Гильермо Абаскаль был уволен из «Спартака» 14 апреля, он возглавлял команду с июня 2022 года.
    • И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
    • Одним из кандидатов в главные тренеры «Спартака» называют нидерландца Паскаля Янсена.
    • «Спартак» за 23 матча набрал 35 очков и располагается на 7-м месте в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:30
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    Комментарии (15)
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    шахта Заполярная
    1713257581
    Так он хочет конюшню очистить, так там и так игроков нет. Тебе бы Гена у себя на помойке разобраться, а не лезть в чужие монастыри со своим уставом.
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    fakeid
    1713257752
    болгарского тренера надо спартаку! киркорова! ну чисто для смеха)
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    ivany4
    1713257878
    "Забота" Орлова объяснима. Давайте говорить о других, чем критиковать себя. А давайте поговорим о значимом. Помнится, перед ЧМ в России, один известный "футбольный специалист" обещал президенту РФ собрать сборную команду РФ, из русских игроков с берегов Невы, и в дальнейшем довести число русских игроков в своем клубе до 70%. За счет сбг - академии, и открытии школ "великого" клуба в каждом регионе России. Не будем показывать пальцами кто это, хотя и так все знают обещалкина Миллера.)) Прошло 5 лет, и где все это?! Как говориться, свежо придание, да ... уж больно сильно разлагается само, и разлагает весь российский футбол.
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1713258556
    Если бы не знал, что Гена из племени бледно голубых,подумал бы, что истинный Спартаковец
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    andr45
    1713259873
    «Сколько лицемерия в людском обычае советовать! Тот, кто дает советы, притворяется, будто платит за оказанное доверие пылкой и бескорыстной жаждой услужить, тогда как на самом деле обычно рассчитывает извлечь таким путем какую-либо выгоду или снискать почет» Ларошфуко
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    Plyash
    1713260327
    Вновь вспоминается "дружеский шарж"... -Словно орёл на вершине Кавказа -Присел наш Гендос на краю унитаза -Вещует красиво на тему футбола -Вопрос лишь в одном,ему не станет @уёво?
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    nik55
    1713261084
    Гена занимайся своим газсремом-----очисти его от Бразильцев
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    ...уефан
    1713261622
    ...старый дятел в увядающем образе орла(...
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    saf05
    1713261809
    Дайте Спартаку самому решать, кто им нужен, а кто нет.
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    Цугундeр
    1713262295
    "– А почему не Тихонова?" Не моё дело , но -Да .
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