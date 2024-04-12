Корнеев оценил кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев высказался о потенциальных кандидатах на посте главного тренера «Спартака»

– Если позволите, один вопрос про Владимира Ивича. Допускаете, что именно он летом возглавит «Спартак»? Или другие кандидаты (Станислав Черчесов, бывший тренер «АЗ Алкмаар» Паскаль Янсен) приоритетнее?

– Ивич – топовый тренер, он может возглавить любую команду, которая претендует на чемпионство и другие титулы! Черчесов также давно доказал свой уровень сильного специалиста.

Что касается Янсена, это выглядит как очередное недоразумение или сомнительная ставка. Пока он не показал, что способен работать в клубе, ставящем перед собой высокие задачи. При этом, как я понимаю, у него тот же представитель, что и у Гуса Тила и Манфреда Угальде. Так что, возможно, это сделает его путь в «Спартак» более коротким...