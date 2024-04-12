Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Новости
    • Корнеев оценил кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

    Корнеев оценил кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

    Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев высказался о потенциальных кандидатах на посте главного тренера «Спартака»

    – Если позволите, один вопрос про Владимира Ивича. Допускаете, что именно он летом возглавит «Спартак»? Или другие кандидаты (Станислав Черчесов, бывший тренер «АЗ Алкмаар» Паскаль Янсен) приоритетнее?

    – Ивич – топовый тренер, он может возглавить любую команду, которая претендует на чемпионство и другие титулы! Черчесов также давно доказал свой уровень сильного специалиста.

    Что касается Янсена, это выглядит как очередное недоразумение или сомнительная ставка. Пока он не показал, что способен работать в клубе, ставящем перед собой высокие задачи. При этом, как я понимаю, у него тот же представитель, что и у Гуса Тила и Манфреда Угальде. Так что, возможно, это сделает его путь в «Спартак» более коротким...

    • Сейчас «Спартак» возглавляет испанец Гильермо Абаскаль.
    • В текущем сезоне РПЛ красно-белые занимают 6-е место, набрав 35 очков в 22 матчах. Отставание от 3-го места составляет 3 очка.

    Новости по теме
    Булыкин: «Видимо, в «Спартаке» что-то намечается» 1
    Червиченко высмеял функционал Эшуорта в «Спартаке» 3
    Погребняк высказался о возможном уходе Абаскаля из «Спартака» 4
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.04.2024 13:22
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    NewLife
    1712919439
    Корнеев, держи твоих кандидатов в запасе для немытых.
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1712920651
    Лаконично и точно! *****
    Ответить
    andr45
    1712925236
    У Кореева абсолютно точно бредовый вариант маниакального синдрома(
    Ответить
    alefreddy
    1712936146
    все сватают всех а будет такой вариант что всех удивит
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+