Булыкин оценил перспективы Янсена в случае назначения в «Спартак»

Дмитрий Булыкин прокомментировал возможное назначение Паскаля Янсена на пост главного тренера «Спартака» вместо Гильермо Абаскаля.

«У «Спартака» иностранный спортивный директор, поэтому понятно, что они ищут тренера за границей, но я ничего не слышал про Янсена. Хочется дождаться официального заявления.

У него нет игрового опыта? Иметь игровую карьеру – это очень важно. Нужно быть авторитетом для футболистов, но как ты его ещe получишь? Нужен опыт, психология. Вряд ли тренер, который не играл, может быть авторитетом.

Если говорить о нидерландских тренерах, то это хорошая игровая схема 4-3-3. Она оправдывает себя атакующим, зрелищным футболом и голами. Может быть, голландский специалист привнесeт новую схему в российский чемпионат.

Голландцы обычно играют для зрителей, мало думают о защите. Если найти золотую середину, то можно построить интересный, атакующий футбол», – сказал Булыкин.