Булыкин оценил перспективы Янсена в случае назначения в «Спартак»

Дмитрий Булыкин прокомментировал возможное назначение Паскаля Янсена на пост главного тренера «Спартака» вместо Гильермо Абаскаля.
«У «Спартака» иностранный спортивный директор, поэтому понятно, что они ищут тренера за границей, но я ничего не слышал про Янсена. Хочется дождаться официального заявления.
У него нет игрового опыта? Иметь игровую карьеру – это очень важно. Нужно быть авторитетом для футболистов, но как ты его ещe получишь? Нужен опыт, психология. Вряд ли тренер, который не играл, может быть авторитетом.
Если говорить о нидерландских тренерах, то это хорошая игровая схема 4-3-3. Она оправдывает себя атакующим, зрелищным футболом и голами. Может быть, голландский специалист привнесeт новую схему в российский чемпионат.
Голландцы обычно играют для зрителей, мало думают о защите. Если найти золотую середину, то можно построить интересный, атакующий футбол», – сказал Булыкин.
- «Спартак» идет на 6-м месте в таблице РПЛ.
- Ожидалось, что Абаскаля уволят сегодня, но клуб это опроверг.
- Янсен до января возглавлял «АЗ Алкмаар». Это его единственный самостоятельный опыт на взрослом уровне.