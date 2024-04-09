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    • Булыкин оценил перспективы Янсена в случае назначения в «Спартак»

    Булыкин оценил перспективы Янсена в случае назначения в «Спартак»

    Дмитрий Булыкин прокомментировал возможное назначение Паскаля Янсена на пост главного тренера «Спартака» вместо Гильермо Абаскаля.

    «У «Спартака» иностранный спортивный директор, поэтому понятно, что они ищут тренера за границей, но я ничего не слышал про Янсена. Хочется дождаться официального заявления.

    У него нет игрового опыта? Иметь игровую карьеру – это очень важно. Нужно быть авторитетом для футболистов, но как ты его ещe получишь? Нужен опыт, психология. Вряд ли тренер, который не играл, может быть авторитетом.

    Если говорить о нидерландских тренерах, то это хорошая игровая схема 4-3-3. Она оправдывает себя атакующим, зрелищным футболом и голами. Может быть, голландский специалист привнесeт новую схему в российский чемпионат.

    Голландцы обычно играют для зрителей, мало думают о защите. Если найти золотую середину, то можно построить интересный, атакующий футбол», – сказал Булыкин.

    • «Спартак» идет на 6-м месте в таблице РПЛ.
    • Ожидалось, что Абаскаля уволят сегодня, но клуб это опроверг.
    • Янсен до января возглавлял «АЗ Алкмаар». Это его единственный самостоятельный опыт на взрослом уровне.

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    Источник: Legalbet

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    09.04.2024 17:09
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