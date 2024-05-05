Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Янсен заявил, что работа в России не противоречит его принципам

    Янсен заявил, что работа в России не противоречит его принципам

    Тренер Паскаль Янсен, который мог возглавить «Спартак» этой весной, ответил на вопрос о трудоустройстве в России.

    – У вас не было принципиальных возражений против работы в России?

    – Как однажды сказал Юрген Клопп, мы должны думать о том, что происходит на поле. События в мире прискорбны, но я оценивал это в основном с такой точки зрения. Конечно, я думал об этих вещах. В нынешней ситуации я спокоен.

    Не поймите меня неправильно, я, конечно, принял это во внимание. Но, в конце концов, мне не пришлось принимать решение, потому что, хорошенько посовещавшись, мы решили не сотрудничать.

    Новости по теме
    Янсен объяснил, почему не возглавил «Спартак» 28
    Янсен дал окончательный ответ «Спартаку» 23
    «Спартак» вряд ли назначит Янсена 3
    Источник: Voetbal Primeur

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:04
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    LOKOfanatik19
    1714917958
    Сказал и сам себя опроверг... как это у них получается.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+