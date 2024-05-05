Янсен заявил, что работа в России не противоречит его принципам

Тренер Паскаль Янсен, который мог возглавить «Спартак» этой весной, ответил на вопрос о трудоустройстве в России.

– У вас не было принципиальных возражений против работы в России?

– Как однажды сказал Юрген Клопп, мы должны думать о том, что происходит на поле. События в мире прискорбны, но я оценивал это в основном с такой точки зрения. Конечно, я думал об этих вещах. В нынешней ситуации я спокоен.

Не поймите меня неправильно, я, конечно, принял это во внимание. Но, в конце концов, мне не пришлось принимать решение, потому что, хорошенько посовещавшись, мы решили не сотрудничать.