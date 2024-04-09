Нагучев дал характеристику работе Янсена в «АЗ Алкмаар»

Комментатор Роман Нагучев рассказал о прошлом опыте работы кандидата на пост главного тренера «Спартака» Паскаля Янсена.

«Паскаль Янсен – это примерно то же самое, что Йоррит Хендрикс, только тренер. Он слишком голландский для чемпионата России и Спартака в частности. Я даже навскидку назову два матча прошлого года, которые характеризуют его АЗ.

Гляньте матч в Боснии против «Мостара», где 3:0 превратились в 3:4. И погуглите АЗ – «Утрехт» – 5:5 и офигейте, че там было. «Алкмаар» после Арне Слота мог быть выше в таблице, но всякий раз отпускал очень простых соперников в самый ответственный момент. А это у «Спартака» и без Янсена каждый сезон…

У Паскаля неплохой опыт работы в лучших академиях Голландии и, возможно, такой тренер мог бы стать отличным боссом красно-белой академии, но большой вопрос сумеет ли Янсен стать главным в нестабильной команде, в клубе, где принимают много импульсивных решений да еще и под страшным давлением ежегодных ожиданий и неудач.

Паскаль Янсен с подобным не имел дел. Если подумать, с этим вообще ни один тренер «Спартака» в XXI веке не справился.

Но это всего лишь мое мнение и наблюдения. «Спартак» измучен и нуждается в футбольной помощи. Надеюсь, по поводу Янсена я ошибаюсь», – написал Нагучев.