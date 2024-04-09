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    Нагучев дал характеристику работе Янсена в «АЗ Алкмаар»

    Комментатор Роман Нагучев рассказал о прошлом опыте работы кандидата на пост главного тренера «Спартака» Паскаля Янсена.

    «Паскаль Янсен – это примерно то же самое, что Йоррит Хендрикс, только тренер. Он слишком голландский для чемпионата России и Спартака в частности. Я даже навскидку назову два матча прошлого года, которые характеризуют его АЗ.

    Гляньте матч в Боснии против «Мостара», где 3:0 превратились в 3:4. И погуглите АЗ – «Утрехт» – 5:5 и офигейте, че там было. «Алкмаар» после Арне Слота мог быть выше в таблице, но всякий раз отпускал очень простых соперников в самый ответственный момент. А это у «Спартака» и без Янсена каждый сезон…

    У Паскаля неплохой опыт работы в лучших академиях Голландии и, возможно, такой тренер мог бы стать отличным боссом красно-белой академии, но большой вопрос сумеет ли Янсен стать главным в нестабильной команде, в клубе, где принимают много импульсивных решений да еще и под страшным давлением ежегодных ожиданий и неудач.

    Паскаль Янсен с подобным не имел дел. Если подумать, с этим вообще ни один тренер «Спартака» в XXI веке не справился.

    Но это всего лишь мое мнение и наблюдения. «Спартак» измучен и нуждается в футбольной помощи. Надеюсь, по поводу Янсена я ошибаюсь», – написал Нагучев.

    • Паскаль Янсен был главным тренером АЗ в 2020–2024 годах.
    • В 2015–2017 годах он возглавлял «Йонг ПСВ», выступающий в Первом дивизионе Нидерландов.

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    Источник: телеграм-канал Он Эйр | Роман Нагучев

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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    AZ
    1712641448
    Янссен - это анти футбол. Такого дна при руководстве этого тренера - АЗ никогда не показывал
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    alefreddy
    1712642679
    это утка чего обсуждать
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    Freyd
    1712643251
    Запишем-Карп 3.14здобол
    Ответить
    FCSpartakM
    1712650093
    Карп как всегда обосрался, как и следовало ожидать
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    Каратель
    1712666580
    Мнения нагучева только и не хватало...а я то думаю к кому пойдут консультироваться если тренер понадобится
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