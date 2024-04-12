Комментатор Моссаковский рассказал о трех тренерах, которые обсуждались на совете директоров «Спартака»

Комментатор Михаил Моссаковский высказался о выборе нового главного тренера «Спартака» в случае увольнения нынешнего наставника Гильермо Абаскаля.

«Насколько я знаю, на совете директоров обсуждались три фамилии – Владимир Ивич, Станислав Черчесов и Паскаль Янсен, которого мои коллеги называют главным претендентом на пост главного тренера «Спартака».

Интересно, что среди претендентов на совете директоров не было Валерия Карпина, но понятно, что это специалист, который может освободиться в перспективе только летом.

Владимир Ивич – один из трех претендентов, о которых говорили. Здесь понятны плюсы. Главный из них – Ивич уже работал в России, мы увидели футбол, который он может поставить. Мне кажется, что этот футбол пришелся бы ко двору «Спартаку», особенно учитывая то, что этот футбол можно поставить в относительно короткие сроки. Это футбол, для которого у «Спартака» есть исполнители.

Конечно, если бы Ивич стал главным тренером «Спартака», то потребовалось бы усиление, но опять же, Ивич прагматик. Таким людям легче с точки зрения быстроты доведения идей, быстроты построения игры. Романтикам, таким как Пеп Гвардиола, всегда нужно время, а прагматики могут добиться результата быстрее. Ивич был бы хорошим вариантом, но приоритет сейчас другой», – сказал Моссаковский.