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    • Комментатор Моссаковский рассказал о трех тренерах, которые обсуждались на совете директоров «Спартака»

    Комментатор Моссаковский рассказал о трех тренерах, которые обсуждались на совете директоров «Спартака»

    Комментатор Михаил Моссаковский высказался о выборе нового главного тренера «Спартака» в случае увольнения нынешнего наставника Гильермо Абаскаля.

    «Насколько я знаю, на совете директоров обсуждались три фамилии – Владимир Ивич, Станислав Черчесов и Паскаль Янсен, которого мои коллеги называют главным претендентом на пост главного тренера «Спартака».

    Интересно, что среди претендентов на совете директоров не было Валерия Карпина, но понятно, что это специалист, который может освободиться в перспективе только летом.

    Владимир Ивич – один из трех претендентов, о которых говорили. Здесь понятны плюсы. Главный из них – Ивич уже работал в России, мы увидели футбол, который он может поставить. Мне кажется, что этот футбол пришелся бы ко двору «Спартаку», особенно учитывая то, что этот футбол можно поставить в относительно короткие сроки. Это футбол, для которого у «Спартака» есть исполнители.

    Конечно, если бы Ивич стал главным тренером «Спартака», то потребовалось бы усиление, но опять же, Ивич прагматик. Таким людям легче с точки зрения быстроты доведения идей, быстроты построения игры. Романтикам, таким как Пеп Гвардиола, всегда нужно время, а прагматики могут добиться результата быстрее. Ивич был бы хорошим вариантом, но приоритет сейчас другой», – сказал Моссаковский.

    • Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года.
    • Под его руководством команда выиграла бронзовые медали в прошлом сезоне.
    • В текущем сезоне РПЛ красно-белые занимают 6-е место, набрав 35 очков в 22 матчах. Отставание от 3-го места составляет 3 очка.
    • Владимир Ивич был главным тренером «Краснодара» с января 2023-го по март 2024 года.

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    Источник: Betonmobile

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    12.04.2024 10:13
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    Комментарии (11)
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    VPERDIV SPARTAK
    1712907791
    Ивич не пойдет в этот дурдом
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    andr45
    1712907800
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    Алексей З
    1712907912
    А на сколько нам известно , на совете директоров , вопрос о новом тренере не поднимался, с командой по прежнему работает Г.Абаскаль. Попробуйте опровергнуть мой источник. Ну а теперь , потехи ради , можно пообсуждать претендентов от Моссаковского. Чем так хорош Ивич и его футбол , в который играл Краснодар ? Вот эта "скука" должна подходить Спартаку ? Как же надо не любить Спартак , чтобы предлагать такое. Господин комментатор, усиление понадобиться ЛЮБОМУ тренеру , а не только Ивичу. Ну это так , лирика. "Романтику" Пепу Гвардиоле понадобился всего миллиард $ , чтобы создать "машину", ну это опять лирика.Почему все с матч-тв так хотят видеть Карпина в Спартаке ? Пусть он для начала обгонит в таблице Абаскаля и наших звёзд Умяров , Ряб
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    Project Бабангида
    1712908580
    станок губозакаточный на совете директоров обсудите.
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    Alex Flash
    1712917875
    А может и Барсику пора дать попробовать Валера к сборной сильно привязан, конечно, это лучший вариант
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    NewLife
    1712919691
    Моссаковский, тебе букмекеры влатят что-ли за твои фантазии ? Брысь обратно в срач тв.
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