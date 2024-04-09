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    • Реакция Мостового на возможное назначение Янсена тренером «Спартака»

    Реакция Мостового на возможное назначение Янсена тренером «Спартака»

    Александр Мостовой высказался о том, что Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака» может сменить Паскаль Янсен.

    • Отставка испанца ожидается во вторник.
    • Янсен до января возглавлял «АЗ Алкмаар». Это его единственный самостоятельный опыт на взрослом уровне.

    – Александр, стал известен преемник Абаскаля в «Спартаке» – Паскаль Янсен.

    – Откуда ты знаешь это? Абаскаль же чудом не вылетает.

    – Так пишут в СМИ – не верить нет повода.

    – А кто это?

    – Работал в «АЗ».

    – Какой он национальности?

    – Голландец, 51 год. Родился в Англии, переехал в детстве в Голландию.

    – А он в футбол играл?

    – В 20 лет завершил карьеру футболиста из-за травмы.

    – Понятно, в футбол он не начинал играть, короче говоря. Все время эти легенды придумывают. Что еще есть?

    – С 2000 по 2018 год в основном работал с молодежью, а на посту главного тренера ПСВ доходил до 1/8 финала Лиги Европы.

    – Ну, что тут комментировать-то. Ничего не знаем – кто и чего, тем более Абаскаль еще работает. Смысл говорить?

    Сейчас Абаскаль три игры выиграет и выйдет на второе место – и что делать? Как быть? Как в принципе это и происходит сейчас.

    Как вообще Гильермо после матча с «Динамо» смог сказать, что красно-белые заслуженно победили. Я матч не смотрел, но когда мне рассказали, а потом еще и показали моменты и голы – это ужас.

    – А то, что новым тренером «Спартака» будет вновь не россиянин?

    – Да поверь мне, я столько разговоров слышал, когда берут одного и третьего, а все остается неизменным.

    – На сегодняшний день вы за или против отставки Абаскаля?

    – Давайте так: я опять возвращаюсь к тому, что уже говорил. Я не переобуваюсь, как это делают многие. Все помнят мои фразы полтора года назад – я остаюсь при своем мнении.

    – Напомните про ваше мнение.

    – В «Спартак» должны приходить на пост главного тренера люди, которые отыграли в футбол, а не посторонние. «Спартак» существует сто лет не для того, чтобы приходили люди по объявлению.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (5)
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    Krics
    1712614709
    Черенков играл в футбол,а царёк самозваный рубил денюшку,чушка питерская будеш проклят во все времена,ихмо.
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    Таврида
    1712636209
    «На его месте должен был быть я!» - сказал Мостовой
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    моэм
    1712636996
    Урока с рыжим стажёром мало , так решили попробовать ещё одного стажёра ....грабли в Спартаке постоянно в работе ...кроме того мало нам русофоба Эшуорта , так хотят взять ещё одного из русофобской страны ....и это в народной команде?
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    Suvorov71
    1712640681
    Ай Сашко, ай да молодца, вот такой нужен тренер, а то наберут забугорных, а они в футбол не играли
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