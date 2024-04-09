Реакция Мостового на возможное назначение Янсена тренером «Спартака»

Александр Мостовой высказался о том, что Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака» может сменить Паскаль Янсен.
- Отставка испанца ожидается во вторник.
- Янсен до января возглавлял «АЗ Алкмаар». Это его единственный самостоятельный опыт на взрослом уровне.
– Александр, стал известен преемник Абаскаля в «Спартаке» – Паскаль Янсен.
– Откуда ты знаешь это? Абаскаль же чудом не вылетает.
– Так пишут в СМИ – не верить нет повода.
– А кто это?
– Работал в «АЗ».
– Какой он национальности?
– Голландец, 51 год. Родился в Англии, переехал в детстве в Голландию.
– А он в футбол играл?
– В 20 лет завершил карьеру футболиста из-за травмы.
– Понятно, в футбол он не начинал играть, короче говоря. Все время эти легенды придумывают. Что еще есть?
– С 2000 по 2018 год в основном работал с молодежью, а на посту главного тренера ПСВ доходил до 1/8 финала Лиги Европы.
– Ну, что тут комментировать-то. Ничего не знаем – кто и чего, тем более Абаскаль еще работает. Смысл говорить?
Сейчас Абаскаль три игры выиграет и выйдет на второе место – и что делать? Как быть? Как в принципе это и происходит сейчас.
Как вообще Гильермо после матча с «Динамо» смог сказать, что красно-белые заслуженно победили. Я матч не смотрел, но когда мне рассказали, а потом еще и показали моменты и голы – это ужас.
– А то, что новым тренером «Спартака» будет вновь не россиянин?
– Да поверь мне, я столько разговоров слышал, когда берут одного и третьего, а все остается неизменным.
– На сегодняшний день вы за или против отставки Абаскаля?
– Давайте так: я опять возвращаюсь к тому, что уже говорил. Я не переобуваюсь, как это делают многие. Все помнят мои фразы полтора года назад – я остаюсь при своем мнении.
– Напомните про ваше мнение.
– В «Спартак» должны приходить на пост главного тренера люди, которые отыграли в футбол, а не посторонние. «Спартак» существует сто лет не для того, чтобы приходили люди по объявлению.