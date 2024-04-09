Реакция Мостового на возможное назначение Янсена тренером «Спартака»

Александр Мостовой высказался о том, что Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака» может сменить Паскаль Янсен.

Отставка испанца ожидается во вторник.

Янсен до января возглавлял «АЗ Алкмаар». Это его единственный самостоятельный опыт на взрослом уровне.

– Александр, стал известен преемник Абаскаля в «Спартаке» – Паскаль Янсен.

– Откуда ты знаешь это? Абаскаль же чудом не вылетает.

– Так пишут в СМИ – не верить нет повода.

– А кто это?

– Работал в «АЗ».

– Какой он национальности?

– Голландец, 51 год. Родился в Англии, переехал в детстве в Голландию.

– А он в футбол играл?

– В 20 лет завершил карьеру футболиста из-за травмы.

– Понятно, в футбол он не начинал играть, короче говоря. Все время эти легенды придумывают. Что еще есть?

– С 2000 по 2018 год в основном работал с молодежью, а на посту главного тренера ПСВ доходил до 1/8 финала Лиги Европы.

– Ну, что тут комментировать-то. Ничего не знаем – кто и чего, тем более Абаскаль еще работает. Смысл говорить?

Сейчас Абаскаль три игры выиграет и выйдет на второе место – и что делать? Как быть? Как в принципе это и происходит сейчас.

Как вообще Гильермо после матча с «Динамо» смог сказать, что красно-белые заслуженно победили. Я матч не смотрел, но когда мне рассказали, а потом еще и показали моменты и голы – это ужас.

– А то, что новым тренером «Спартака» будет вновь не россиянин?

– Да поверь мне, я столько разговоров слышал, когда берут одного и третьего, а все остается неизменным.

– На сегодняшний день вы за или против отставки Абаскаля?

– Давайте так: я опять возвращаюсь к тому, что уже говорил. Я не переобуваюсь, как это делают многие. Все помнят мои фразы полтора года назад – я остаюсь при своем мнении.

– Напомните про ваше мнение.

– В «Спартак» должны приходить на пост главного тренера люди, которые отыграли в футбол, а не посторонние. «Спартак» существует сто лет не для того, чтобы приходили люди по объявлению.