«Спартак» выбирает между двумя тренерами

Стали известны главные кандидаты на пост тренера «Спартака».

Это серб Владимир Ивич, ранее работавший в «Краснодаре», и голландец Паскаль Янсен.

Клуб в прошлое воскресенье уволил Гильермо Абаскаля.

Он возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.

Статистика испанца: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.

И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.

Команда идет на 7-м месте в РПЛ с 35 очками в 23 турах.

«Выбирать нового тренера будет член совета директоров клуба – Павел Жданов. Именно Жданов осуществляет операционное управление клубом.

На данный момент вариант с Ивичем Жданову нравится чуть больше, чем Янсен, которого предложил Амарал.

Вариант с назначением кого-то из пары Черчесов или Карпин Жданову, наоборот, не видится правильным», – сообщил источник.