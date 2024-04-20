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    «Спартак» выбирает между двумя тренерами

    Стали известны главные кандидаты на пост тренера «Спартака».

    Это серб Владимир Ивич, ранее работавший в «Краснодаре», и голландец Паскаль Янсен.

    • Клуб в прошлое воскресенье уволил Гильермо Абаскаля.
    • Он возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.
    • Статистика испанца: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
    • И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
    • Команда идет на 7-м месте в РПЛ с 35 очками в 23 турах.

    «Выбирать нового тренера будет член совета директоров клуба – Павел Жданов. Именно Жданов осуществляет операционное управление клубом.

    На данный момент вариант с Ивичем Жданову нравится чуть больше, чем Янсен, которого предложил Амарал.

    Вариант с назначением кого-то из пары Черчесов или Карпин Жданову, наоборот, не видится правильным», – сообщил источник.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:59
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    Комментарии (4)
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    SLADE2019
    1713601918
    Операционные управленцы, оперативные управленцы... Какие еще клоуны в Спартаке собраны? Кто такой этот Жданов, что спортивные вопросы решает? Для чего Амарала брали?
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    Bez Imeni
    1713602443
    Янсен лучший вариант
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    VVM1964
    1713602473
    Делаем ставки, господа ! ))
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