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    • Стало известно, сколько «Спартак» заплатил Абаскалю за расторжение контракта

    Стало известно, сколько «Спартак» заплатил Абаскалю за расторжение контракта

    Комментатор Михаил Моссаковский высказался о выборе «Спартаком» нового главного тренера команды.

    «Говорят, неустойка Гильермо Абаскаля за расторжение контракта стала не такой большой, как кто-то мог подумать – 700 тысяч евро.

    Что касается нового тренера «Спартака», то вот, например, Фабрицио Романо только что заявил, что Паскаль Янсен действительно одной ногой уже в «Спартаке». Вряд ли удастся подписать Янсена на маленькие деньги, вряд ли удастся прописать небольшую неустойку.

    Где «Спартак» может состорожничать, так это в пунктах по сроку контракта. После того как обожглись с Абаскалем, я сильно удивлюсь, если «Спартак» предложит Янсену долгосрочный контракт. Думаю, это будет осторожное соглашение на 2-3 года, а может быть по системе 1+1 или 2+1», – сказал Моссаковский.

    • Гильермо Абаскаль был уволен из «Спартака» 14 апреля, он возглавлял команду с июня 2022 года.
    • И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
    • Паскаля Янсена называют одним из кандидатов в главные тренеры «Спартака». Он возглавлял «АЗ Алкмаар» в 2020–2024 годах. В 2015–2017 годах Янсен тренировал «Йонг ПСВ», выступающий в Первом дивизионе Нидерландов.

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    Источник: Betonmobile

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    Сегодня, 10:23
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    Комментарии (21)
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    NewLife
    1713252784
    Откуда ты знаешь ?
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    The only one
    1713253779
    Говорят, что в Москве кур доят...
    Ответить
    JTherry
    1713253790
    "говорят", что кур доят, а если точной инфы нет, то и нечего выдумывать своими предположениями нам мозги засирать...
    Ответить
    andr45
    1713253843
    Да, это не российские неумехи-тренеришки, жадные и скандальные, торгующие по весне очками направо и налево) Например, Писарев, проработав в «Химках» менее месяца и проведя ТРИ мача, в которых команда потерпела ТРИ поражения, отсудил компенсацию в СОРОК МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ, при курсе доллара плюс-минус 60 рублей))))
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    ...уефан
    1713253932
    ...сейчас у Слишковича масть, как попрет-попрет, что тогда?...
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    fakeid
    1713255846
    ходит слух, что следующим тренером спартака будет киркоров. контракт по схеме 2+1, промквас подтвердит
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    Алексей З
    1713256514
    Очередной пример нашей лживой и продажной журналистики. Разница в 2.7 млн и 700К сами понимаете пропасть , так для чего это вбрасывается ? Идёт "компания" дискредитации Спартака и Лукойла, тем более большинство СМИ под Газпром-медия. Одним из маленьких филиалов этой х.ни является и Бомбардир , с его ангажированностью и армией бмжовских дебилов-крикунов. До подписания контракта и официального представления клубом , никому верить не стоит. Матч-тв орган вещания Газпром-медия.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1713256915
    Закончился для рыжего звёздный денежный срок. И десятой части того, что ему платили в свинарне нигде и никто не даст. За что платить какому то стажёру физруку? Гыгыгы
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    ФК Пупсик
    1713258924
    Что такая маленькая неустойка? Сколько мазуту выкачали, а делиться не хотят! Стыдно за ромбик!!!
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    ivany4
    1713259936
    Я больше склонен доверять информации о прописанных в контракте условиях. После повышения зарплаты, предположительно до 1,5 млн евро, неустойка осталась как прежняя зарплата, 700 тыс евро. Но появился пункт, в случае досрочного увольнения, к неустойке добавляется зарплата за не отработанное время по контракту. Контракт заканчивается летом 2025 года. Но как верить нашим СМИ, инсайдерам, и "знатокам", каждый решает сам.
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