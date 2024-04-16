Стало известно, сколько «Спартак» заплатил Абаскалю за расторжение контракта

Комментатор Михаил Моссаковский высказался о выборе «Спартаком» нового главного тренера команды.
«Говорят, неустойка Гильермо Абаскаля за расторжение контракта стала не такой большой, как кто-то мог подумать – 700 тысяч евро.
Что касается нового тренера «Спартака», то вот, например, Фабрицио Романо только что заявил, что Паскаль Янсен действительно одной ногой уже в «Спартаке». Вряд ли удастся подписать Янсена на маленькие деньги, вряд ли удастся прописать небольшую неустойку.
Где «Спартак» может состорожничать, так это в пунктах по сроку контракта. После того как обожглись с Абаскалем, я сильно удивлюсь, если «Спартак» предложит Янсену долгосрочный контракт. Думаю, это будет осторожное соглашение на 2-3 года, а может быть по системе 1+1 или 2+1», – сказал Моссаковский.
- Гильермо Абаскаль был уволен из «Спартака» 14 апреля, он возглавлял команду с июня 2022 года.
- И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
- Паскаля Янсена называют одним из кандидатов в главные тренеры «Спартака». Он возглавлял «АЗ Алкмаар» в 2020–2024 годах. В 2015–2017 годах Янсен тренировал «Йонг ПСВ», выступающий в Первом дивизионе Нидерландов.