Стало известно, сколько «Спартак» заплатил Абаскалю за расторжение контракта

Комментатор Михаил Моссаковский высказался о выборе «Спартаком» нового главного тренера команды.

«Говорят, неустойка Гильермо Абаскаля за расторжение контракта стала не такой большой, как кто-то мог подумать – 700 тысяч евро.

Что касается нового тренера «Спартака», то вот, например, Фабрицио Романо только что заявил, что Паскаль Янсен действительно одной ногой уже в «Спартаке». Вряд ли удастся подписать Янсена на маленькие деньги, вряд ли удастся прописать небольшую неустойку.

Где «Спартак» может состорожничать, так это в пунктах по сроку контракта. После того как обожглись с Абаскалем, я сильно удивлюсь, если «Спартак» предложит Янсену долгосрочный контракт. Думаю, это будет осторожное соглашение на 2-3 года, а может быть по системе 1+1 или 2+1», – сказал Моссаковский.