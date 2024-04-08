В Нидерландах отреагировали на возможное назначение Янсена в «Спартак»

Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал новость, что Паскаль Янсен сменит Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Думаю, что это неплохой тренер для «Спартака». Кажется, два месяца назад он был уволен из «АЗ» из-за того, что какое-то время команда показывала неудовлетворительные результаты.

Это скорее тренер, который ставит атакующий футбол. Прошлым летом он был кандидатом на пост главного тренера «Аякса», – рассказал Каптейнс.