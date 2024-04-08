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    • В Нидерландах отреагировали на возможное назначение Янсена в «Спартак»

    В Нидерландах отреагировали на возможное назначение Янсена в «Спартак»

    Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал новость, что Паскаль Янсен сменит Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

    «Думаю, что это неплохой тренер для «Спартака». Кажется, два месяца назад он был уволен из «АЗ» из-за того, что какое-то время команда показывала неудовлетворительные результаты.

    Это скорее тренер, который ставит атакующий футбол. Прошлым летом он был кандидатом на пост главного тренера «Аякса», – рассказал Каптейнс.

    • «Спартак» идет на 6-м месте в таблице РПЛ.
    • Ожидается, что Абаскаля уволят во вторник.
    • Янсен до января возглавлял «АЗ Алкмаар». Это его единственный самостоятельный опыт на взрослом уровне.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.04.2024 21:21
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    Комментарии (14)
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    Semenycch
    1712602990
    "два месяца назад он был уволен из «АЗ» из-за того, что какое-то время команда показывала неудовлетворительные результаты" Парнокопытные, путешествие по граблям не надоело?
    Ответить
    СпорЦмен
    1712603348
    Ну вот, показывает неудовлетворительные результаты, значит уже пора в срамтак! :)))
    Ответить
    Cleaner
    1712603706
    Не удивлюсь, если этим Паскалем интересуется голландская прокуратура!!!...)))
    Ответить
    ФК Пупсик
    1712604381
    В сырдых надо только начинающих тренеришек!!! Стыдно за ромбик - опять обоссан!!!
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    O-kolesov
    1712605007
    Придёт Паскаль и будет измерять атмосферное давление. В одной атмосфере 101325 Паскалей.
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    WE ARE FOR PETER
    1712605386
    Снова стыдно за Спартак
    Ответить
    гууд
    1712605817
    Одного поставщика вернуть не смогли, назначат другого... голанцы походу все в теме...
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    ScarlettOgusania
    1712610409
    Паскаля уволили из Алкмара, потому что проигрывал матчи командам, в которых AZ считался фаворитом. никого не напоминает?)
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    BRO_football
    1712610854
    Будьте осторожны. Это секретный агент под прикрытием, который уведёт Промеса в тюрьму в Нидерланды.
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    AZ
    1712641505
    атакующий футбол? Это шутка такая? При нем - атаки вообще не было!
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