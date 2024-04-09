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    • Экс-президент «Спартака»: «Янсен такой же непонятный пассажир, как и Абаскаль»

    Экс-президент «Спартака»: «Янсен такой же непонятный пассажир, как и Абаскаль»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном назначении Паскаля Янсена на пост главного тренера московской команды.

    «Понятия не имею, кто такой Янсен. Это такой же непонятный пассажир, как и Абаскаль, когда он только появился.

    Думаю, это просто сплетни тех, кто хочет пристроить своего клиента. Не знаю, кто бы мог сейчас заменить Абаскаля. Пусть напрягается голова у руководителей «Спартака».

    Заменить то может Абаскаля, кто угодно. Например, Моуринью или любой немецкий тренер. Вопрос только в том, кого они могут себе позволить и кто готов пойти в дурдом на сегодняшний день.

    Когда через каждые полгода меняется тренер, это дурдом. Когда через каждые полгода тренер во всeм виноват, он сходит с ума, находясь там.

    Абаскаль же реально практически сошeл с ума – что он несeт, можно назвать только умопомешательством», – заявил Червиченко.

    • «Спартак» идет на 6-м месте в таблице РПЛ.
    • Ожидалось, что Абаскаля уволят сегодня, но клуб это опроверг.
    • Янсен до января возглавлял «АЗ Алкмаар». Это его единственный самостоятельный опыт на взрослом уровне.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:42
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    Комментарии (6)
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    Скай
    1712667780
    Жаба Червяка сожрала.
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    Project Бабангида
    1712668896
    а, ну рас пассажир то по пути : да Тарасовки не подбросите?
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    ...уефан
    1712669516
    ...читал по диагонали - "дурдом, сошёл с ума, непонятный пассажир, напрягается голова"(с)...
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    Suvorov71
    1712673212
    Вот сейчас Спартаку нужен именно Валера, он был и знает что и как, не нужен ни кто из-за бугра, в России уже лет 5 нет тренера сильнее его, так что руководству Великого клуба стоит обратиться к Карпину, вот и все, хочу сказать, что это моё мнение и я его высказал, хотя кому оно нужно?
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    шахта Заполярная
    1712673346
    Ты же ***** и уничтожил Спартак, а теперь еще и грязь льешь, мразь толстожопая.
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