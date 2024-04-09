Экс-президент «Спартака»: «Янсен такой же непонятный пассажир, как и Абаскаль»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном назначении Паскаля Янсена на пост главного тренера московской команды.
«Понятия не имею, кто такой Янсен. Это такой же непонятный пассажир, как и Абаскаль, когда он только появился.
Думаю, это просто сплетни тех, кто хочет пристроить своего клиента. Не знаю, кто бы мог сейчас заменить Абаскаля. Пусть напрягается голова у руководителей «Спартака».
Заменить то может Абаскаля, кто угодно. Например, Моуринью или любой немецкий тренер. Вопрос только в том, кого они могут себе позволить и кто готов пойти в дурдом на сегодняшний день.
Когда через каждые полгода меняется тренер, это дурдом. Когда через каждые полгода тренер во всeм виноват, он сходит с ума, находясь там.
Абаскаль же реально практически сошeл с ума – что он несeт, можно назвать только умопомешательством», – заявил Червиченко.
- «Спартак» идет на 6-м месте в таблице РПЛ.
- Ожидалось, что Абаскаля уволят сегодня, но клуб это опроверг.
- Янсен до января возглавлял «АЗ Алкмаар». Это его единственный самостоятельный опыт на взрослом уровне.