Бушманов ответил, кто должен возглавить «Спартак» вместо Абаскаля

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов порассуждал о кандидатах на пост тренера основной команды «Спартака» после отставки Гильермо Абаскаля.
– Приглашение Янсена – это эксперимент. Скорее всего, у голландца не получится.
– Кто из российских специалистов мог бы возглавить «Спартак»?
– Карпин больше подходит «Спартаку». Сейчас у него могло бы получиться. В прошлом Валерию Георгиевичу не удалось выиграть трофей, но тогда у него не было необходимого опыта.
Его поддерживают болельщики. У Карпина гораздо больше шансов на успех в «Спартаке», чем у Янсена.
- Испанец возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.
- И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
- Команда идет на 7-м месте в РПЛ с 35 очками в 23 турах.