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    • Бушманов ответил, кто должен возглавить «Спартак» вместо Абаскаля

    Бушманов ответил, кто должен возглавить «Спартак» вместо Абаскаля

    Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов порассуждал о кандидатах на пост тренера основной команды «Спартака» после отставки Гильермо Абаскаля.

    – Приглашение Янсена – это эксперимент. Скорее всего, у голландца не получится.

    – Кто из российских специалистов мог бы возглавить «Спартак»?

    – Карпин больше подходит «Спартаку». Сейчас у него могло бы получиться. В прошлом Валерию Георгиевичу не удалось выиграть трофей, но тогда у него не было необходимого опыта.

    Его поддерживают болельщики. У Карпина гораздо больше шансов на успех в «Спартаке», чем у Янсена.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:56
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    Комментарии (5)
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    NewLife
    1713183735
    Карпина - главредом РБ Спорт. В прошлом у него не было необходимого опыта, но теперь получится, правда Бушманов ? Он вполне годится работать в этой синитовской помойке, которую так любят хейтеры из Бомбардира)))
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    alll-333
    1713185130
    "Бушманов, кто должен возглавить Спартак?"... "Я"...
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    Алексей З
    1713185438
    Не ври Бушманов , не поддерживаю болелы кандидатуру Карпина. Вы для за счёт Лукойла и Спартака хотите трудоустроить товарища, наверно это хороший поступок , если бы только касался вас. Никаких аргументов у вас нет , нет и мешка трофеев у Карпина, только голословная лесть. Он чел х.ёвый. Говорите опыта у него не было , но легко избавлялся от Лаудрупа и Эмери , прочищая дорогу себе. Высокомерен и самолюбив , ну и зачем он в Спартаке. Не бедствует , ну пусть ведёт Ростов к высоким достяжениям , а мы посмотрим.
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    ySS
    1713190110
    Был рад приходу Юрана, но он не соответствует амбициям нынешних хозяев. Скорее всего снова будет эксперимент с импортом, который либо сам свалит, либо выгонят.
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