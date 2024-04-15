Бушманов ответил, кто должен возглавить «Спартак» вместо Абаскаля

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов порассуждал о кандидатах на пост тренера основной команды «Спартака» после отставки Гильермо Абаскаля.

– Приглашение Янсена – это эксперимент. Скорее всего, у голландца не получится.

– Кто из российских специалистов мог бы возглавить «Спартак»?

– Карпин больше подходит «Спартаку». Сейчас у него могло бы получиться. В прошлом Валерию Георгиевичу не удалось выиграть трофей, но тогда у него не было необходимого опыта.

Его поддерживают болельщики. У Карпина гораздо больше шансов на успех в «Спартаке», чем у Янсена.