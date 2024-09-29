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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Утрехт
АЗ Алкмаар - Утрехт: обзор матча 29 сентября 2024
АЗ Алкмаар
29.09.2024, воскресенье, 21:00
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
1 : 2
Завершен
Утрехт
24'
Т. Пэррот
32'
Й. Катлин
55'
П. Ааронсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Утрехт
89'
Замена
М. Дидден
️️️️
О. Ромени
Замена
Л. Зеефуик
️️️️
Д. Меллер Вольфе
86'
84'
Замена
Т. Бут
️️️️
Й. Катлин
Замена
М. Деккер
️️️️
Б. Мартинс-Инди
76'
76'
Замена
Н. Огайо
️️️️
Д. Мин
Замена
К. Белич
️️️️
П. Коопмейнерс
63'
Замена
Д. Касиус
️️️️
С. Майкума
63'
Замена
М. Лахдо
️️️️
Д. Аддаи
63'
55'
ГОЛ! 1:2!
П. Ааронсон
Пас отдал
С. Эль-Каруани
46'
Замена
П. Ааронсон
️️️️
Д. Боздоган
46'
Замена
В. Йенсен
️️️️
Й. Торнстра
32'
ГОЛ! 1:1!
Й. Катлин
Пас отдал
Д. Боздоган
26'
Желтая карточка
О. Фрауло
ГОЛ! 1:0!
Т. Пэррот
Пас отдал
С. Мейнанс
24'
Желтая карточка
С. Мейнанс
21'
6'
Желтая карточка
О. Ромени
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
(К)
ЦЗ
2
Сейя Майкума
ПЗ
7
Рубен ван Боммел
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
8
Йорди Класи
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
42
Джейден Аддаи
ПВ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
24
Ник Виргевер
(К)
ЦЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
18
Йенс Торнстра
ОП
29
Оскар Фрауло
ЦП
70
Джан Боздоган
ЦП
10
Оле Ромени
ЦФ
9
Давид Мин
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
АЗ Алкмаар
41
Йерун Зут
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
17
Кристиян Белич
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
10
Кес Смит
ЦП
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Утрехт
16
Tom de Graaff
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
44
Joshua Mukeh
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
15
Адриан Блэйк
ЛВ
18
Тэйлор Бут
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
10
Пакстен Ааронсон
АП
22
Мигель Родригес
ПВ
3
Матисс Дидден
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Овусу-Одуро
3
Вольфе
5
Пенетра
4
Мартинс-Инди
2
Майкума
6
Коопмейнерс
8
Класи
21
Мейнанс
7
ван Боммел
42
Аддаи
19
Пэррот
4-1-2-1-2
1
Баркас
3
ван дер Хоорн
24
Виргевер
2
Хореманс
34
Эль-Каруани
18
Торнстра
29
Фрауло
70
Боздоган
10
Катлин
9
Мин
10
Ромени
4
Мартинс-Инди
23
Деккер
23
Деккер
4
Мартинс-Инди
2
Майкума
30
Касиус
30
Касиус
2
Майкума
6
Коопмейнерс
17
Белич
17
Белич
6
Коопмейнерс
42
Аддаи
15
Лахдо
15
Лахдо
42
Аддаи
3
Вольфе
25
Зеефуик
25
Зеефуик
3
Вольфе
10
Катлин
18
Бут
18
Бут
10
Катлин
18
Торнстра
55
Йенсен
55
Йенсен
18
Торнстра
70
Боздоган
10
Ааронсон
10
Ааронсон
70
Боздоган
10
Ромени
3
Дидден
3
Дидден
10
Ромени
9
Мин
39
Огайо
39
Огайо
9
Мин
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Утрехт
41
Йерун Зут
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
10
Кес Смит
ЦП
17
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
16
Tom de Graaff
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
44
Joshua Mukeh
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
15
Адриан Блэйк
ЛВ
22
Мигель Родригес
ПВ
9
Антони Декотт
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
10
Кес Смит
ЦП
17
Эрнест Поку
ЦФ
Остались в запасе
16
Tom de Graaff
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
44
Joshua Mukeh
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
15
Адриан Блэйк
ЛВ
22
Мигель Родригес
ПВ
9
Антони Декотт
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча АЗ Алкмаар - Утрехт
1
2
Всего ударов по воротам
22
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
1
Нарушения
10
9
Офсайды
3
1
Количество передач
666
322
Сейвы
1
5
Точность передач %
86
72
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
2.56
1.04
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
АФАС Штадион
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