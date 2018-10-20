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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - АЗ Алкмаар
Утрехт - АЗ Алкмаар: обзор матча 20 октября 2018
Утрехт
20.10.2018, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 9 тур
2 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
36'
У. Эмануэльсон
87'
Р. ван Рейн (АГ)
2'
Б. Йонсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - АЗ Алкмаар
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Р. ван Рейн
87'
82'
Желтая карточка
Т. Оувеян
Желтая карточка
У. Эмануэльсон
57'
43'
Желтая карточка
Ф. Мидтсьё
ГОЛ! 1:1!
У. Эмануэльсон
36'
2'
ГОЛ! 0:1!
Б. Йонсен
Пас отдал
Т. Оувеян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Давид Йенсен
ВР
29
Леон Гувара
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
14
Виллем Янссен
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
20
Гус Тил
АП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Утрехт
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Рон Влаар
ЦЗ
5
Марко Вейинович
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
3-1-3-1
1
Йенсен
29
Гувара
5
Летшерт
2
Клайбер
8
ван Овереем
18
Эмануэльсон
86
Густафсон
14
Янссен
6
Таннан
3-2-2-1
40
Бизот
16
ван Рейн
4
Хацидиакос
2
Оувеян
18
Мидтсьё
22
Свенссон
80
Гюдмюндссон
20
Тил
28
Йонсен
Остались в запасе
Утрехт
АЗ Алкмаар
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
12
Рон Влаар
ЦЗ
5
Марко Вейинович
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Остались в запасе
12
Рон Влаар
ЦЗ
5
Марко Вейинович
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча Утрехт - АЗ Алкмаар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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