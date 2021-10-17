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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Утрехт
АЗ Алкмаар - Утрехт: обзор матча 17 октября 2021
АЗ Алкмаар
17.10.2021, воскресенье, 13:15
Голландия. Эредивизие, 9 тур
5 : 1
Завершен
Утрехт
6'
В. Павлидис
12'
Й. Карлссон
40'
Д. де Вит
56'
Д. де Вит
85'
А. Гюдмюндссон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Утрехт
ГОЛ с пенальти! 5:0!
А. Гюдмюндссон
85'
Замена
П. Коопмейнерс
️️️️
Й. Карлссон
84'
78'
Замена
Р. Балк
️️️️
А. Дувикас
78'
Замена
Х. тер Авест
️️️️
М. ван дер Маарел
Замена
С. Беукема
️️️️
П. Хацидиакос
78'
Замена
З. Абухляль
️️️️
В. Павлидис
73'
Замена
А. Витри
️️️️
О. Вейндал
73'
Замена
Т. Рейндерс
️️️️
Ф. Мидтсьё
73'
ГОЛ! 4:0!
Д. де Вит
Пас отдал
Й. Карлссон
56'
46'
Замена
К. Тимбер
️️️️
Й. ван Овереем
46'
Замена
О. Буссаид
️️️️
С. ван де Стрек
ГОЛ! 3:0!
Д. де Вит
Пас отдал
Й. Карлссон
40'
14'
Замена
М. Силла
️️️️
М. Махи
ГОЛ! 2:0!
Й. Карлссон
Пас отдал
О. Вейндал
12'
ГОЛ! 1:0!
В. Павлидис
Пас отдал
А. Гюдмюндссон
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
20
Дани де Вит
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Утрехт
1
Мартен Пас
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
10
Мимун Махи
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
31
Сам Беукема
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
25
Тейс Остинг
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
9
Йелле Дуин
ЦФ
Утрехт
92
Артур Загре
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
49
Отман Буссаид
ЦФ
34
Дави ван ден Берг
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
4-3-1-2
1
Виндаль
5
Вейндал
4
Хацидиакос
4
Мартинс-Инди
28
Сугавара
20
де Вит
18
Мидтсьё
8
Класи
80
Гюдмюндссон
21
Карлссон
14
Павлидис
3-3-4
1
Пас
2
ван дер Маарел
3
ван дер Хоорн
14
Янссен
6
Махер
8
ван Овереем
23
Рамселар
4
10
Махи
22
ван де Стрек
9
Дувикас
14
Павлидис
7
Абухляль
7
Абухляль
14
Павлидис
4
Хацидиакос
31
Беукема
31
Беукема
4
Хацидиакос
5
Вейндал
16
Витри
16
Витри
5
Вейндал
21
Карлссон
6
Коопмейнерс
6
Коопмейнерс
21
Карлссон
18
Мидтсьё
14
Рейндерс
14
Рейндерс
18
Мидтсьё
2
ван дер Маарел
5
тер Авест
5
тер Авест
2
ван дер Маарел
8
ван Овереем
23
Тимбер
23
Тимбер
8
ван Овереем
9
Дувикас
7
Балк
7
Балк
9
Дувикас
22
ван де Стрек
49
Буссаид
49
Буссаид
22
ван де Стрек
10
Махи
7
Силла
7
Силла
10
Махи
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Утрехт
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
25
Тейс Остинг
АП
9
Йелле Дуин
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
92
Артур Загре
ЛЗ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦФ
34
Дави ван ден Берг
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
25
Тейс Остинг
АП
9
Йелле Дуин
ЦФ
Остались в запасе
92
Артур Загре
ЛЗ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦФ
34
Дави ван ден Берг
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча АЗ Алкмаар - Утрехт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
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