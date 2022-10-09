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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - АЗ Алкмаар
Утрехт - АЗ Алкмаар: обзор матча 09 октября 2022
Утрехт
09.10.2022, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 9 тур
1 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
90+3'
М. Силла
31'
М. ван Бредероде
68'
Ю. Сугавара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Утрехт - АЗ Алкмаар
ГОЛ! 1:2!
М. Силла
90'
+3
88'
Замена
М. Лахдо
️️️️
Д. де Вит
87'
Замена
М. де Вит
️️️️
М. Керкез
Замена
Н. Виргевер
️️️️
М. Саньян
82'
Желтая карточка
М. Саньян
77'
Замена
Р. Роберт Шеин
️️️️
С. ван де Стрек
74'
Замена
А. Дувикас
️️️️
Д. Редан
74'
68'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Сугавара
Пас отдал
П. Хацидиакос
Желтая карточка
Д. Редан
67'
62'
Замена
З. Ванхесден
️️️️
М. Деккер
61'
Замена
Р. Базур
️️️️
Й. Одгор
61'
Замена
Й. Карлссон
️️️️
М. ван Бредероде
Замена
М. Силла
️️️️
Л. Броуверс
56'
Замена
А. Загре
️️️️
Н. Маэда
56'
Желтая карточка
Л. Броуверс
34'
31'
ГОЛ! 0:1!
М. ван Бредероде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
20
Лук Броуверс
ОП
70
Джан Боздоган
ЦП
41
Наоки Маэда
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
10
Дишон Редан
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Утрехт
16
Калвин Ратси
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
8
Амин Юнес
АП
7
Мусса Силла
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
13
Рубен Клюйверт
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
АЗ Алкмаар
13
Сем Вестервелд
ВР
1
Петер Виндаль
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
10
Iman Griffith
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
3-1-2-4
1
Баркас
2
ван дер Маарел
93
Саньян
2
Клайбер
20
Броуверс
70
Боздоган
41
Маэда
12
Дост
10
Редан
22
ван де Стрек
4
3-2-3-1-1
12
Верхюлст
31
Беукема
23
Деккер
28
Сугавара
4
Хацидиакос
6
Керкез
14
Рейндерс
20
де Вит
8
Класи
9
ван Бредероде
21
Одгор
41
Маэда
92
Загре
92
Загре
41
Маэда
93
Саньян
24
Виргевер
24
Виргевер
93
Саньян
22
ван де Стрек
19
Шеин
19
Шеин
22
ван де Стрек
20
Броуверс
7
Силла
7
Силла
20
Броуверс
10
Редан
9
Дувикас
9
Дувикас
10
Редан
6
Керкез
34
де Вит
34
де Вит
6
Керкез
23
Деккер
13
Ванхесден
13
Ванхесден
23
Деккер
21
Одгор
23
Базур
23
Базур
21
Одгор
20
де Вит
15
Лахдо
15
Лахдо
20
де Вит
9
ван Бредероде
21
Карлссон
21
Карлссон
9
ван Бредероде
Остались в запасе
Утрехт
АЗ Алкмаар
16
Калвин Ратси
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
8
Амин Юнес
АП
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
13
Рубен Клюйверт
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
13
Сем Вестервелд
ВР
1
Петер Виндаль
ВР
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
10
Iman Griffith
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
16
Калвин Ратси
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
8
Амин Юнес
АП
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
13
Рубен Клюйверт
ЦФ
Остались в запасе
13
Сем Вестервелд
ВР
1
Петер Виндаль
ВР
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
10
Iman Griffith
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Утрехт - АЗ Алкмаар
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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