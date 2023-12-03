Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - АЗ Алкмаар
Утрехт - АЗ Алкмаар: обзор матча 03 декабря 2023
Утрехт
03.12.2023, воскресенье, 18:45
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
1 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
49'
В. Йенсен
40'
В. Павлидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Утрехт - АЗ Алкмаар
88'
Замена
К. Гаудмейн
️️️️
Д. Михайлович
88'
Замена
Й. Одгор
️️️️
В. Павлидис
Замена
М. Азаркан
️️️️
О. Буссаид
86'
Замена
З. Икбал
️️️️
Д. Боздоган
86'
Замена
Т. Бут
️️️️
М. Сентьенс
85'
Замена
Й. Торнстра
️️️️
В. Йенсен
79'
70'
Замена
М. ван Бредероде
️️️️
Р. ван Боммел
70'
Замена
Д. Касиус
️️️️
Д. Меллер Вольфе
70'
Замена
Д. де Вит
️️️️
Т. Дантас
56'
Желтая карточка
Д. Меллер Вольфе
ГОЛ! 1:1!
В. Йенсен
49'
40'
ГОЛ! 0:1!
В. Павлидис
Пас отдал
Д. Меллер Вольфе
Замена
Б. Рамселар
️️️️
И. Лидберг
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
24
Ник Виргевер
(К)
ЦЗ
32
Yannick Leliendal
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
70
Джан Боздоган
ЦП
29
Оскар Фрауло
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
3
Исак Лидберг
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
АЗ Алкмаар
13
Мэтью Райан
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
(К)
ЦЗ
7
Рубен ван Боммел
ЛВ
8
Йорди Класи
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
17
Эрнест Поку
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Утрехт
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
16
Калвин Ратси
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
18
Тэйлор Бут
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
17
Маруан Азаркан
ПВ
12
Уго Новоа
ПВ
10
Оле Ромени
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
20
Дани де Вит
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
42
Джейден Аддаи
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
4-4-1-1
1
Баркас
5
тер Авест
24
Виргевер
32
6
Фламинго
70
Боздоган
55
Йенсен
20
Сентьенс
29
Фрауло
49
Буссаид
3
Лидберг
4-2-2-2
13
Райан
28
Сугавара
5
Пенетра
4
Мартинс-Инди
3
Вольфе
8
Класи
26
Дантас
10
Михайлович
7
ван Боммел
14
Павлидис
17
Поку
55
Йенсен
21
Торнстра
21
Торнстра
55
Йенсен
20
Сентьенс
18
Бут
18
Бут
20
Сентьенс
70
Боздоган
14
Икбал
14
Икбал
70
Боздоган
3
Лидберг
23
Рамселар
23
Рамселар
3
Лидберг
49
Буссаид
17
Азаркан
17
Азаркан
49
Буссаид
3
Вольфе
30
Касиус
30
Касиус
3
Вольфе
26
Дантас
20
де Вит
20
де Вит
26
Дантас
10
Михайлович
24
Гаудмейн
24
Гаудмейн
10
Михайлович
7
ван Боммел
9
ван Бредероде
9
ван Бредероде
7
ван Боммел
14
Павлидис
21
Одгор
21
Одгор
14
Павлидис
Остались в запасе
Утрехт
АЗ Алкмаар
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
16
Калвин Ратси
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
52
Закария Лабиад
АП
12
Уго Новоа
ПВ
10
Оле Ромени
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
42
Джейден Аддаи
ЦФ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
16
Калвин Ратси
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
52
Закария Лабиад
АП
12
Уго Новоа
ПВ
10
Оле Ромени
ЦФ
Остались в запасе
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
42
Джейден Аддаи
ЦФ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Утрехт - АЗ Алкмаар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Erwin Blank, Netherlands
Стадион:
Stadion Galgenwaard, Utrecht
Новости команд
Все
Утрехт
АЗ Алкмаар
«Спарта» – «АЗ Алкмаар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:15
Лига Европы: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаар» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Фейеноорд» – «Утрехт»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Утрехт» – «ПСВ»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
«Спарта» – «Утрехт»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
«Спарта» – «АЗ Алкмаар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:15
Лига Европы: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаар» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+