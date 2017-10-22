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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Утрехт
АЗ Алкмаар - Утрехт: обзор матча 22 октября 2017
АЗ Алкмаар
22.10.2017, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 9 тур
3 : 0
Завершен
Утрехт
62'
А. Джаханбакш
80'
Й. ван Овереем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Утрехт
Желтая карточка
Г. Тил
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
Й. ван Овереем
Пас отдал
А. Джаханбакш
80'
77'
Желтая карточка
У. Эмануэльсон
Желтая карточка
Ф. Мидтсьё
74'
ГОЛ! 1:0!
А. Джаханбакш
Пас отдал
Т. Оувеян
62'
Желтая карточка
В. Вегхорст
55'
41'
Желтая карточка
Ш. Клайбер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Утрехт
1
Давид Йенсен
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
8
Яссин Аюб
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
14
Виллем Янссен
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
АЗ Алкмаар
16
Джино Коутиньо
ВР
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
36
Дабни Соуза
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Утрехт
22
Ник Марсман
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
20
Джованни Труп
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
51
Мэттью Уиллок
ЦП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
2-1-2-2-1
40
Бизот
2
Оувеян
4
Хацидиакос
8
ван Овереем
22
Свенссон
18
Мидтсьё
20
Тил
11
Джаханбакш
9
Вегхорст
2-4-1-1
1
Йенсен
2
Клайбер
4
Думич
18
Эмануэльсон
13
Штридер
14
Янссен
8
Аюб
52
Лабиад
38
Баэбек
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Утрехт
16
Джино Коутиньо
ВР
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
36
Дабни Соуза
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
22
Ник Марсман
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
20
Джованни Труп
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
51
Мэттью Уиллок
ЦП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
16
Джино Коутиньо
ВР
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
36
Дабни Соуза
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Остались в запасе
22
Ник Марсман
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
20
Джованни Труп
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
51
Мэттью Уиллок
ЦП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча АЗ Алкмаар - Утрехт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
- : -
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
Информация о матче
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