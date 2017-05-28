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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - АЗ Алкмаар
Утрехт - АЗ Алкмаар: обзор матча 28 мая 2017
Утрехт
28.05.2017, воскресенье, 13:30
Голландия. Эредивизие, Финал
3 : 0
Первый матч – 0 : 3
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
АЗ Алкмаар
12'
В. Янссен
28'
С. Аллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Утрехт - АЗ Алкмаар
Желтая карточка
А. Людвиг
109'
90'
Желтая карточка
Т. Крул
Замена
А. Людвиг
️️️️
Я. Аюб
89'
Замена
Н. Баразит
️️️️
Э. Брафхайд
73'
67'
Красная карточка
Д. Люккассен
64'
Замена
Ф. Фрайдей
️️️️
В. Вегхорст
58'
Желтая карточка
Д. Соуза
56'
Замена
Б. Ринстра
️️️️
М. Сентьенс
Замена
М. ван дер Маарел
️️️️
Д. Труп
52'
34'
Желтая карточка
Д. Люккассен
ГОЛ! 2:0!
С. Аллер
28'
22'
Желтая карточка
В. Вегхорст
Желтая карточка
В. Янссен
17'
ГОЛ! 1:0!
В. Янссен
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
20
Джованни Труп
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
8
Яссин Аюб
ЦП
14
Виллем Янссен
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
АЗ Алкмаар
23
Тим Крул
ВР
70
Ригесиано Хапс
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
36
Дабни Соуза
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Утрехт
87
Роббин Рюйтер
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
12
Джефф Хардевельд
ЦЗ
11
Андреас Людвиг
ЦП
10
Насер Баразит
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Серхио Рочет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
14
Йоп ван дер Линден
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
23
Бен Ринстра
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
20
Гус Тил
АП
22
Муамер Танкович
ЦФ
29
Фернандо Льюис
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
4-2-1-1
20
Труп
3
Лиувен
28
Брафхайд
2
Клайбер
8
Аюб
14
Янссен
52
Лабиад
22
Аллер
3-1-4-1
23
Крул
32
Люккассен
12
Влаар
70
Хапс
8
ван Овереем
20
Сентьенс
30
Вуйтенс
22
Свенссон
36
Дабни Соуза
9
Вегхорст
20
Труп
2
ван дер Маарел
2
ван дер Маарел
20
Труп
8
Аюб
11
Людвиг
11
Людвиг
8
Аюб
28
Брафхайд
10
Баразит
10
Баразит
28
Брафхайд
20
Сентьенс
23
Ринстра
23
Ринстра
20
Сентьенс
9
Вегхорст
9
Фрайдей
9
Фрайдей
9
Вегхорст
Остались в запасе
Утрехт
АЗ Алкмаар
87
Роббин Рюйтер
ВР
12
Джефф Хардевельд
ЦЗ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
1
Серхио Рочет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
14
Йоп ван дер Линден
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
20
Гус Тил
АП
22
Муамер Танкович
ЦФ
29
Фернандо Льюис
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
87
Роббин Рюйтер
ВР
12
Джефф Хардевельд
ЦЗ
Остались в запасе
1
Серхио Рочет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
14
Йоп ван дер Линден
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
20
Гус Тил
АП
22
Муамер Танкович
ЦФ
29
Фернандо Льюис
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча Утрехт - АЗ Алкмаар
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
- : -
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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