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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - АЗ Алкмаар
Утрехт - АЗ Алкмаар: обзор матча 27 декабря 2020
Утрехт
27.12.2020, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 1 тур
2 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
30'
Э. Элиа
90+3'
A. Dalmau
64'
Т. Коопмейнерс (П)
83'
К. Стенгс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - АЗ Алкмаар
ГОЛ! 2:2!
A. Dalmau
Пас отдал
С. ван де Стрек
90'
+3
89'
Замена
Х. Фамилья-Кастильо
️️️️
М. Боадю
83'
ГОЛ! 1:2!
К. Стенгс
Пас отдал
Ф. Мидтсьё
81'
Замена
З. Абухляль
️️️️
Й. Карлссон
Замена
A. Dalmau
️️️️
Б. Рамселар
77'
Замена
М. Силла
️️️️
Э. Элиа
66'
64'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Коопмейнерс
Желтая карточка
С. Густафсон
63'
58'
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
Х. Эвьен
Желтая карточка
Й. ван Овереем
45'
+4
ГОЛ! 1:0!
Э. Элиа
Пас отдал
М. ван дер Маарел
30'
Желтая карточка
Д. Хогма
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Эрик Эльшлегель
ВР
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
9
Джирано Керк
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
86
Симон Густафсон
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Утрехт
1
Тиймен Ниджуис
ВР
14
Виллем Янссен
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
21
Джастин Лонвейк
ЦП
28
Urby Emanuelson
ЦП
18
Одиссеус Веланас
АП
20
Joey Houweling
ЦФ
25
Christopher Mamengi
ЦФ
2
Sylian Mokono
ЦФ
9
Мусса Силла
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
25
Тейс Остинг
АП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
7
Закария Абухляль
ПВ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
3-4-3
1
Эльшлегель
33
Сент-Джаго
2
ван дер Маарел
4
Хогма
11
Элиа
8
ван Овереем
9
Керк
23
Рамселар
86
Густафсон
22
ван де Стрек
4
3-1-3-1-2
40
Бизот
28
Сугавара
4
Хацидиакос
5
Вейндал
8
Коопмейнерс
26
Эвьен
18
Мидтсьё
14
Рейндерс
14
Стенгс
10
Боадю
21
Карлссон
11
Элиа
9
Силла
9
Силла
11
Элиа
23
Рамселар
9
9
23
Рамселар
10
Боадю
5
Фамилья-Кастильо
5
Фамилья-Кастильо
10
Боадю
21
Карлссон
7
Абухляль
7
Абухляль
21
Карлссон
26
Эвьен
9
Дрейф
9
Дрейф
26
Эвьен
Остались в запасе
Утрехт
АЗ Алкмаар
1
Тиймен Ниджуис
ВР
20
Joey Houweling
ЦФ
25
Christopher Mamengi
ЦФ
2
Sylian Mokono
ЦФ
21
Джастин Лонвейк
ЦП
49
Отман Буссаид
ЛВ
18
Одиссеус Веланас
АП
14
Виллем Янссен
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
28
Urby Emanuelson
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
25
Тейс Остинг
АП
12
Рон Влаар
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
1
Тиймен Ниджуис
ВР
20
Joey Houweling
ЦФ
25
Christopher Mamengi
ЦФ
2
Sylian Mokono
ЦФ
21
Джастин Лонвейк
ЦП
49
Отман Буссаид
ЛВ
18
Одиссеус Веланас
АП
14
Виллем Янссен
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
28
Urby Emanuelson
ЦП
Остались в запасе
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
25
Тейс Остинг
АП
12
Рон Влаар
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Утрехт - АЗ Алкмаар
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
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26.11.2026
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1 : 5
22.11.2026
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4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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