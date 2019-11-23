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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - АЗ Алкмаар
Утрехт - АЗ Алкмаар: обзор матча 23 ноября 2019
Утрехт
23.11.2019, суббота, 20:30
Голландия. Эредивизие, 14 тур
0 : 3
Завершен
АЗ Алкмаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - АЗ Алкмаар
44'
Желтая карточка
Д. де Вит
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
86
Симон Густафсон
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
14
Виллем Янссен
ЦП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
20
Дани де Вит
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Утрехт
1
Давид Йенсен
ВР
29
Леон Гувара
ЦЗ
20
Джованни Труп
ЦЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
17
Патрик Йостен
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
АЗ Алкмаар
2
Томас Оувеян
ЛЗ
8
Йорди Класи
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
3-1-3-1
2
ван дер Маарел
4
Хогма
2
Клайбер
8
ван Овереем
86
Густафсон
6
Махер
14
Янссен
38
Баэбек
1-3
40
Бизот
4
Хацидиакос
20
де Вит
18
Мидтсьё
22
Свенссон
Остались в запасе
Утрехт
АЗ Алкмаар
1
Давид Йенсен
ВР
29
Леон Гувара
ЦЗ
20
Джованни Труп
ЦЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
17
Патрик Йостен
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
2
Томас Оувеян
ЛЗ
8
Йорди Класи
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
1
Давид Йенсен
ВР
29
Леон Гувара
ЦЗ
20
Джованни Труп
ЦЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
17
Патрик Йостен
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Остались в запасе
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
2
Томас Оувеян
ЛЗ
8
Йорди Класи
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Утрехт - АЗ Алкмаар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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