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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Утрехт
АЗ Алкмаар - Утрехт: обзор матча 14 мая 2017
АЗ Алкмаар
14.05.2017, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 34 тур
2 : 3
Завершен
Утрехт
51'
Р. ван Эйден
69'
А. Джаханбакш
35'
З. Лабиад
53'
Н. Баразит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Утрехт
Замена
Й. ван Овереем
️️️️
М. Сентьенс
79'
69'
Замена
С. Амрабат
️️️️
Р. Лиувен
ГОЛ! 2:2!
А. Джаханбакш
69'
66'
Желтая карточка
Р. Лиувен
53'
ГОЛ! 1:2!
Н. Баразит
ГОЛ! 1:1!
Р. ван Эйден
51'
Замена
М. Юханссон
️️️️
И. Бель Хассани
44'
35'
ГОЛ! 0:1!
З. Лабиад
Красная карточка
Й. Свенссон
33'
3'
Желтая карточка
М. ван дер Маарел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
23
Тим Крул
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
3
Ренс ван Эйден
ЦЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Утрехт
87
Роббин Рюйтер
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
11
Андреас Людвиг
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
10
Насер Баразит
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
АЗ Алкмаар
1
Серхио Рочет
ВР
12
Рон Влаар
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
23
Бен Ринстра
ЦП
36
Дабни Соуза
ЦП
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Утрехт
12
Джефф Хардевельд
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦП
8
Яссин Аюб
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
3-4-1-2
23
Крул
2
Оувеян
32
Люккассен
3
ван Эйден
22
Свенссон
11
Бель Хассани
20
Сентьенс
30
Вуйтенс
11
Джаханбакш
99
Гарсия
9
Вегхорст
4-1-1-1
87
Рюйтер
2
Клайбер
3
Лиувен
28
Брафхайд
2
ван дер Маарел
11
Людвиг
52
Лабиад
10
Баразит
20
Сентьенс
8
ван Овереем
8
ван Овереем
20
Сентьенс
11
Бель Хассани
4
Юханссон
4
Юханссон
11
Бель Хассани
3
Лиувен
4
Амрабат
4
Амрабат
3
Лиувен
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Утрехт
1
Серхио Рочет
ВР
12
Рон Влаар
ЦЗ
23
Бен Ринстра
ЦП
36
Дабни Соуза
ЦП
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
12
Джефф Хардевельд
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦП
8
Яссин Аюб
ЦП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
1
Серхио Рочет
ВР
12
Рон Влаар
ЦЗ
23
Бен Ринстра
ЦП
36
Дабни Соуза
ЦП
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Остались в запасе
12
Джефф Хардевельд
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦП
8
Яссин Аюб
ЦП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча АЗ Алкмаар - Утрехт
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
- : -
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
Информация о матче
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