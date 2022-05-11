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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - АЗ Алкмаар
Утрехт - АЗ Алкмаар: обзор матча 11 мая 2022
Утрехт
11.05.2022, среда, 21:00
Голландия. Эредивизие, 33 тур
2 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
37'
С. ван де Стрек
90+4'
А. Дувикас
12'
В. Павлидис
15'
В. Павлидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Утрехт - АЗ Алкмаар
ГОЛ! 2:2!
А. Дувикас
90'
+4
Замена
Р. Клюйверт
️️️️
В. Янссен
90'
+3
79'
Замена
З. Абухляль
️️️️
Х. Эвьен
79'
Замена
С. Беукема
️️️️
Й. Карлссон
Замена
Х. Верман
️️️️
К. Тимбер
75'
Замена
М. Махи
️️️️
А. Махер
75'
69'
Желтая карточка
Д. де Вит
66'
Замена
А. Витри
️️️️
Т. Рейндерс
Замена
П. Альмквист
️️️️
Й. ван Овереем
58'
Желтая карточка
Й. ван Овереем
57'
ГОЛ! 1:2!
С. ван де Стрек
Пас отдал
Й. ван Овереем
37'
15'
ГОЛ! 0:2!
В. Павлидис
Пас отдал
Й. Карлссон
12'
ГОЛ! 0:1!
В. Павлидис
Пас отдал
Й. Карлссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ЦП
14
Виллем Янссен
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
20
Дани де Вит
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Утрехт
92
Артур Загре
ЛЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
10
Мимун Махи
ЦП
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
13
Рубен Клюйверт
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
14
Камаль Соуа
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
9
Йелле Дуин
ЦФ
3-5-3
5
ван дер Куст
3
ван дер Хоорн
5
тер Авест
14
Янссен
86
Густафсон
6
Махер
23
Тимбер
8
ван Овереем
22
ван де Стрек
9
Дувикас
1
Эльшлегель
4-4-2
1
Виндаль
4
Мартинс-Инди
4
Хацидиакос
28
Сугавара
5
Вейндал
18
Мидтсьё
14
Рейндерс
26
Эвьен
20
де Вит
14
Павлидис
21
Карлссон
6
Махер
10
Махи
10
Махи
6
Махер
14
Янссен
13
Клюйверт
13
Клюйверт
14
Янссен
23
Тимбер
9
Верман
9
Верман
23
Тимбер
8
ван Овереем
11
Альмквист
11
Альмквист
8
ван Овереем
26
Эвьен
7
Абухляль
7
Абухляль
26
Эвьен
21
Карлссон
31
Беукема
31
Беукема
21
Карлссон
14
Рейндерс
16
Витри
16
Витри
14
Рейндерс
Остались в запасе
Утрехт
АЗ Алкмаар
92
Артур Загре
ЛЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
49
Отман Буссаид
ЛВ
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
10
Мохамед Таабуни
АП
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
9
Йелле Дуин
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
92
Артур Загре
ЛЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
49
Отман Буссаид
ЛВ
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
Остались в запасе
10
Мохамед Таабуни
АП
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
9
Йелле Дуин
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Утрехт - АЗ Алкмаар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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