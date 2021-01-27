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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Утрехт
АЗ Алкмаар - Утрехт: обзор матча 27 января 2021
АЗ Алкмаар
27.01.2021, среда, 20:45
Голландия. Эредивизие, 19 тур
0 : 1
Завершен
Утрехт
69'
С. ван де Стрек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Утрехт
89'
Замена
J. Hilterman
️️️️
Д. Керк
84'
Замена
Д. Хогма
️️️️
Й. ван Овереем
83'
Замена
М. Силла
️️️️
О. Буссаид
81'
Желтая карточка
В. Янссен
Замена
Т. Летшерт
️️️️
П. Хацидиакос
80'
Замена
Й. Класи
️️️️
Б. Мартинс-Инди
72'
Замена
️️️️
Й. Карлссон
72'
Замена
З. Абухляль
️️️️
А. Гюдмюндссон
72'
Желтая карточка
О. Вейндал
70'
69'
ГОЛ! 0:1!
С. ван де Стрек
Пас отдал
О. Буссаид
60'
Замена
М. ван дер Маарел
️️️️
Х. тер Авест
60'
Замена
U. Emanuelson
️️️️
Б. Рамселар
51'
Желтая карточка
Б. Рамселар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Утрехт
1
Эрик Эльшлегель
ВР
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
6
Адам Махер
ЦП
9
Джирано Керк
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
1
Mees Bakker
ЦФ
Утрехт
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Мартен Пас
ВР
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
28
Urby Emanuelson
ЦП
7
Ремко Балк
ПВ
9
Мусса Силла
ЦФ
99
Jeredy Hilterman
ЦФ
37
Mohamed Mallahi
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
4-1-1-2-2
40
Бизот
5
Вейндал
4
Хацидиакос
4
Мартинс-Инди
28
Сугавара
8
Коопмейнерс
18
Мидтсьё
14
Стенгс
80
Гюдмюндссон
10
Боадю
21
Карлссон
3-4-1-2
1
Эльшлегель
33
Сент-Джаго
5
тер Авест
14
Янссен
9
Керк
23
Рамселар
8
ван Овереем
6
Махер
49
Буссаид
22
ван де Стрек
4
80
Гюдмюндссон
7
Абухляль
7
Абухляль
80
Гюдмюндссон
4
Хацидиакос
5
Летшерт
5
Летшерт
4
Хацидиакос
4
Мартинс-Инди
8
Класи
8
Класи
4
Мартинс-Инди
49
Буссаид
9
Силла
9
Силла
49
Буссаид
9
Керк
99
99
9
Керк
5
тер Авест
2
ван дер Маарел
2
ван дер Маарел
5
тер Авест
8
ван Овереем
4
Хогма
4
Хогма
8
ван Овереем
23
Рамселар
28
28
23
Рамселар
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Утрехт
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Mees Bakker
ЦФ
40
Максим Гуллит
ЦЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
7
Ремко Балк
ПВ
37
Mohamed Mallahi
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Мартен Пас
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Mees Bakker
ЦФ
40
Максим Гуллит
ЦЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Остались в запасе
7
Ремко Балк
ПВ
37
Mohamed Mallahi
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Мартен Пас
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча АЗ Алкмаар - Утрехт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
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