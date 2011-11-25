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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Утрехт
АЗ Алкмаар - Утрехт: обзор матча 25 ноября 2011
АЗ Алкмаар
25.11.2011, пятница, 23:00
Голландия. Эредивизие, 14 тур
2 : 0
Завершен
Утрехт
65'
Р. Эльм
87'
Й. Берг Гудмундссон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Утрехт
ГОЛ! 2:0!
Й. Берг Гудмундссон
Пас отдал
Р. Беренс
Замена
Ч. Беншоп
️️️️
Ж. Алтидор
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Б. Холмен
Замена
А. Сарота
️️️️
Й. Мартенссон
Замена
Р. Клаван
️️️️
Н. Виргевер
Замена
Ф. Демоуге
️️️️
Р. Снейдер
ГОЛ! 1:0!
Р. Эльм
Желтая карточка
Я. Вуйтенс
Желтая карточка
Л. Де Когел
Желтая карточка
Н. Мойсандер
Желтая карточка
Й. Мартенссон
Замена
М. ван дер Маарел
️️️️
Д. Бюльтхюйс
20'
Желтая карточка
Д. Бюльтхюйс
Желтая карточка
П. Вернблум
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
18
Эстебан Альварадо
ВР
7
Симон Поульсен
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
19
Понтус Вернблум
ЛП
20
Расмус Эльм
ЦП
6
Адам Махер
АП
7
Рой Беренс
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
14
Бретт Холмен
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Утрехт
1
Роб ван Дейк
ВР
5
Михаэль Дзулло
ЛЗ
3
Маркус Нильссон
ЦЗ
4
Ян Вуйтенс
(К)
ЦЗ
24
Даан Бовенберг
ПЗ
4
Дэйв Бюльтхюйс
ЛП
17
Йохан Мартенссон
ОП
6
Ануар Кали
ОП
6
Родни Снейдер
ЦП
21
Эдуард Дюплан
ПП
15
Леон Де Когел
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Куман
АЗ Алкмаар
21
Эрик Хейблок
ВР
3
Томас Лам
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
16
Кельсо Ортис
ЦП
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
Утрехт
16
Эрик Кумминс
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
15
Томас Оар
ЛП
4
Адам Сарота
ЦП
23
Йошиаки Такаджи
ЦП
15
Франк Демоуге
ЦФ
4-3-1-2
18
Альварадо
7
Поульсен
4
Мойсандер
6
Реийнен
24
Виргевер
19
Вернблум
20
Эльм
7
Беренс
6
Махер
14
Холмен
17
Алтидор
4-2-3-1
1
ван Дейк
24
Бовенберг
3
Нильссон
4
Вуйтенс
5
Дзулло
17
Мартенссон
6
Кали
21
Дюплан
6
Снейдер
4
Бюльтхюйс
15
Де Когел
24
Виргевер
24
Клаван
24
Клаван
24
Виргевер
14
Холмен
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
14
Холмен
17
Алтидор
35
Беншоп
35
Беншоп
17
Алтидор
17
Мартенссон
4
Сарота
4
Сарота
17
Мартенссон
4
Бюльтхюйс
2
ван дер Маарел
2
ван дер Маарел
4
Бюльтхюйс
6
Снейдер
15
Демоуге
15
Демоуге
6
Снейдер
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Утрехт
21
Эрик Хейблок
ВР
3
Томас Лам
ЦЗ
16
Кельсо Ортис
ЦП
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
Главный тренер
Гертьян Вербеек
16
Эрик Кумминс
ВР
23
Йошиаки Такаджи
ЦП
15
Томас Оар
ЛП
Главный тренер
Эрвин Куман
Остались в запасе
21
Эрик Хейблок
ВР
3
Томас Лам
ЦЗ
16
Кельсо Ортис
ЦП
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
Остались в запасе
16
Эрик Кумминс
ВР
23
Йошиаки Такаджи
ЦП
15
Томас Оар
ЛП
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Главный тренер
Эрвин Куман
Статистика матча АЗ Алкмаар - Утрехт
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
- : -
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
АФАС Штадион
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 22:55 (прямая)
Новости команд
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