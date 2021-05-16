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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - ПСВ
Утрехт - ПСВ: обзор матча 16 мая 2021
Утрехт
16.05.2021, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 34 тур
1 : 1
Завершен
ПСВ
36'
С. ван де Стрек
49'
М. ван Гинкел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - ПСВ
Замена
Д. Хогма
️️️️
U. Emanuelson
81'
77'
Замена
Ш. Самбо
️️️️
А. Обиспо
Замена
М. Силла
️️️️
Д. Керк
68'
Замена
Э. Бергстрем
️️️️
D. Warmerdam
63'
Замена
М. ван дер Маарел
️️️️
В. Янссен
63'
Замена
A. Dalmau
️️️️
С. ван де Стрек
62'
56'
Замена
Ж. Пироэ
️️️️
Й. Вертессен
49'
ГОЛ! 1:1!
М. ван Гинкел
Пас отдал
М. Гетце
ГОЛ! 1:0!
С. ван де Стрек
Пас отдал
С. Густафсон
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Эрик Эльшлегель
ВР
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
28
Urby Emanuelson
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
9
Джирано Керк
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
86
Симон Густафсон
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
27
Марио Гетце
АП
7
Эран Захави
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Утрехт
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Мартен Пас
ВР
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
34
Дави ван ден Берг
ЦП
10
Мимун Махи
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
7
Ремко Балк
ПВ
9
Мусса Силла
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
ПСВ
1
Винсент Мюллер
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
3-3-1-3
1
Эльшлегель
33
Сент-Джаго
14
Янссен
5
тер Авест
28
8
ван Овереем
9
Керк
49
Буссаид
22
ван де Стрек
86
Густафсон
4
4-1-1-2-2
38
Мвого
4
Обиспо
4
Тезе
24
Виргевер
30
Макс
6
Сангаре
8
ван Гинкел
27
Гетце
18
Гакпо
11
Вертессен
7
Захави
9
Керк
9
Силла
9
Силла
9
Керк
4
31
Бергстрем
31
Бергстрем
4
28
4
Хогма
4
Хогма
28
14
Янссен
2
ван дер Маарел
2
ван дер Маарел
14
Янссен
22
ван де Стрек
9
9
22
ван де Стрек
4
Обиспо
20
Самбо
20
Самбо
4
Обиспо
11
Вертессен
9
Пироэ
9
Пироэ
11
Вертессен
Остались в запасе
Утрехт
ПСВ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
1
Тиймен Ниджуис
ВР
7
Ремко Балк
ПВ
34
Дави ван ден Берг
ЦП
10
Мимун Махи
ЦП
1
Мартен Пас
ВР
11
Эльеро Элиа
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
24
Дензел Дюмфрис
ПП
29
Адриан Файн
ОП
20
Нони Мадуэке
ПВ
1
Винсент Мюллер
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
1
Тиймен Ниджуис
ВР
7
Ремко Балк
ПВ
34
Дави ван ден Берг
ЦП
10
Мимун Махи
ЦП
1
Мартен Пас
ВР
11
Эльеро Элиа
ЦП
Остались в запасе
24
Дензел Дюмфрис
ПП
29
Адриан Файн
ОП
20
Нони Мадуэке
ПВ
1
Винсент Мюллер
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Утрехт - ПСВ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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